RU EN
RU EN
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ПАРЄ оголосила Росію диктатурою, а Путіна – диктатором

Этот материал также доступен на русском
13.10.2023, 13:07
ПАРЄ оголосила Росію диктатурою, а Путіна – диктатором - Фото
Володимир Путін (Фото: ЕРА)

Парламентська асамблея Ради Європи офіційно оголосила Росію диктатурою, Володимира Путіна – диктатором, а також закликала держави-члени Ради Європи визнати його нелегітимним після закінчення нинішнього президентського терміну. Про це йдеться у повідомленні пресслужби ПАРЄ.

ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка визнає "вічну" владу Путіна нелегітимною та рішуче підтримує створення спеціального міжнародного кримінального трибуналу щодо російського керівництва, включно з Путіним, за їх дії, починаючи з незаконної окупації Криму, війни на Донбасі та збиття літака рейсу MH17.

Після закінчення його строку "президенства" всі міжнародні контакти з ними, за винятком гуманітарних питань, мають бути обмежені, наголошують у Раді Європи.

Путін перебуває при владі з 2000 року. У 2020-му до Конституції Росії було внесено зміни, які дадуть йому змогу залишатися на своїй посаді до 2036 року.

Парламентська асамблея зазначає важливість обмеження президентського терміну, особливо в країнах, де конституція передбачає сильну президентську владу.

Також ПАРЄ офіційно визнали, що за час правління Путін перетворив Росію на диктатуру.

  • 27 квітня ПАРЄ ухвалила резолюцію, в якій зазначається, що, згідно з нормами міжнародного права, примусова депортація українських дітей на територію РФ – це ознака геноциду, тому всі такі випадки мають розслідуватись, а всі причетні – відповідати.

Читайте також: ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом, мирні переговори можуть бути лише на умовах України

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаволодимир путінПАРЄ
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 