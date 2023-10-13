ПАРЄ оголосила Росію диктатурою, а Путіна – диктатором

Парламентська асамблея Ради Європи офіційно оголосила Росію диктатурою, Володимира Путіна – диктатором, а також закликала держави-члени Ради Європи визнати його нелегітимним після закінчення нинішнього президентського терміну. Про це йдеться у повідомленні пресслужби ПАРЄ.

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ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка визнає "вічну" владу Путіна нелегітимною та рішуче підтримує створення спеціального міжнародного кримінального трибуналу щодо російського керівництва, включно з Путіним, за їх дії, починаючи з незаконної окупації Криму, війни на Донбасі та збиття літака рейсу MH17.

Після закінчення його строку "президенства" всі міжнародні контакти з ними, за винятком гуманітарних питань, мають бути обмежені, наголошують у Раді Європи.

Путін перебуває при владі з 2000 року. У 2020-му до Конституції Росії було внесено зміни, які дадуть йому змогу залишатися на своїй посаді до 2036 року.

Парламентська асамблея зазначає важливість обмеження президентського терміну, особливо в країнах, де конституція передбачає сильну президентську владу.

Також ПАРЄ офіційно визнали, що за час правління Путін перетворив Росію на диктатуру.

27 квітня ПАРЄ ухвалила резолюцію, в якій зазначається, що, згідно з нормами міжнародного права, примусова депортація українських дітей на територію РФ – це ознака геноциду, тому всі такі випадки мають розслідуватись, а всі причетні – відповідати.

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