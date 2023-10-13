ПАСЕ призвала признать Путина нелегитимным и объявила Россию диктатурой

Парламентская ассамблея Совета Европы официально объявила Россию диктатурой, Владимира Путина – диктатором, а также призвала государства-члены Совета Европы признать его нелегитимным по истечении нынешнего президентского срока. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПАСЕ.

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ПАСЕ приняла резолюцию, которая признает "вечную" власть Путина нелегитимной и решительно поддерживает создание специального международного криминального трибунала в отношении российского руководства, включая Путина, за их действия, начиная с незаконной оккупации Крыма, войны на Донбассе и сбивания самолета рейса MH17.

По окончании его срока "президентства" все международные контакты с ним, за исключением гуманитарных вопросов, должны быть ограничены, подчеркивают Совет Европы.

Путин находится у власти с 2000 года. В 2020 году в Конституцию России были внесены изменения, которые позволят ему оставаться на своем посту до 2036 года.

Парламентская ассамблея отмечает важность ограничения президентского срока, особенно в странах, где конституция предусматривает сильную президентскую власть.

Также ПАСЕ официально признали, что за время правления Путин превратил Россию в диктатуру.

27 апреля ПАСЕ приняла резолюцию, в которой отмечается, что согласно нормам международного права принудительная депортация украинских детей на территорию РФ – это признак геноцида, поэтому все такие случаи должны расследоваться, а все причастные – отвечать.

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