ПАСЕ признала, что мирные переговоры могут быть только на условиях Украины

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, согласно которой признала Голодомор геноцидом украинского народа и отметила, что мирные переговоры в войне могут быть только на условиях Украины. Об этом сообщила глава постоянной делегации Украины в ПАСЕ, народный депутат от Слуги народа Мария Мезенцева.

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Согласно документу, ПАСЕ будет поддерживать Украину столько, сколько нужно, а достижение мира в войне означает поддержку победы Украины в военном, финансовом, политическом, дипломатическом аспектах, пишет политик.

Институция признала, что все мирные переговоры возможны только на условиях Украины, передает нардепка.

Она сообщает, что документ признал лучшим мирным планом по окончанию войны РФ против Украины - Формулу мира, презентованную президентом Владимиром Зеленским.

ПАСЕ признала Голодомор преступлением геноцида как намерение уничтожения государства Украины, его языка, культуры и чествует многочисленных жертв, отмечает Мезенцева.

По ее словам, в резолюции также отмечено, что РФ пытается уничтожить украинскую нацию способом геноцидальной войны.

Кроме этого, в документе отметили, что необходимо срочно реформировать структуры Организации объединенных наций, в которых РФ незаконно занимает кресло в Совете Безопасности ООН, пишет нардепка.

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