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Великобритания признала Голодомор геноцидом украинского народа

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2023, 20:55
Великобритания признала Голодомор геноцидом украинского народа - Фото
Памятник Голодомору (Фото: пресс-служба ОП)

В парламенте Великобритании 25 мая единогласно одобрили резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

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Депутат от Консервативной партии Полин Летем, которая и была автором резолюции, назвала соответствующее решение "посланием российскому диктатору Владимиру Путину в связи с войной, которую РФ развязала против Украины".

"Советский Союз убил миллионы украинцев политикой принудительного голода и принудительной миграции. И это напоминает происходящее сейчас в Украине. Как и Сталин в 1930-х годах, цель Путина сегодня – уничтожить украинскую нацию и концепцию украинской идентичности", – заявила парламентария.

Новость дополняется...

Олег Васькив
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голодоморВеликобританиягеноцид
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