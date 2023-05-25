Великобритания признала Голодомор геноцидом украинского народа

В парламенте Великобритании 25 мая единогласно одобрили резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

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Депутат от Консервативной партии Полин Летем, которая и была автором резолюции, назвала соответствующее решение "посланием российскому диктатору Владимиру Путину в связи с войной, которую РФ развязала против Украины".

"Советский Союз убил миллионы украинцев политикой принудительного голода и принудительной миграции. И это напоминает происходящее сейчас в Украине. Как и Сталин в 1930-х годах, цель Путина сегодня – уничтожить украинскую нацию и концепцию украинской идентичности", – заявила парламентария.

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