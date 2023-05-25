Британія визнала Голодомор геноцидом українського народу

У парламенті Великої Британії 25 травня схвалили резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Відповідне рішення Палата громад підтримала одноголосно.

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Депутатка від Консервативної партії Полін Летем, яка й була авторкою резолюції, назвала відповідне рішення "посланням російському диктатору Володимиру Путіну в зв'язку з війною, яку РФ розв'язала проти України".

Вона акцентувала увагу на тому, що голод в Україні 1932-1933 років був штучним, спричинений відбиранням в українських селян урожаїв та збіжжя.

Парламентарка провела паралелі з подіями сьогодення, коли Росія викрадає українське зерно на окупованих українських територіях.

"Радянський Союз убив мільйони українців політикою примусового голоду та примусової міграції. І це нагадує те, що відбувається зараз в Україні. Як і Сталін у 1930-х роках, мета Путіна сьогодні – знищити українську націю і концепцію української ідентичності", – додала Летем.

DW пише, що держсекретар міністерства закордонних справ Великобританії Лео Докерті назвав рішення парламенту "цілком зрозумілим", але наголосив на позиції британського уряду, що така кваліфікація є справою суду.

15 грудня 2022 року Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу.

28 березня 2023 року Франція визнала Голодомор геноцидом українського народу.

23 травня Словенія визнала Голодомор геноцидом українців та нагадала, що Росія і зараз краде зерно.

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