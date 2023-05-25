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Британія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Этот материал также доступен на русском
25.05.2023, 20:55
Британія визнала Голодомор геноцидом українського народу - Фото
Пам'ятник Голодомору (Фото: пресслужба ОП)

У парламенті Великої Британії 25 травня схвалили резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Відповідне рішення Палата громад підтримала одноголосно.

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Депутатка від Консервативної партії Полін Летем, яка й була авторкою резолюції, назвала відповідне рішення "посланням російському диктатору Володимиру Путіну в зв'язку з війною, яку РФ розв'язала проти України".

Вона акцентувала увагу на тому, що голод в Україні 1932-1933 років був штучним, спричинений відбиранням в українських селян урожаїв та збіжжя.

Парламентарка провела паралелі з подіями сьогодення, коли Росія викрадає українське зерно на окупованих українських територіях.

"Радянський Союз убив мільйони українців політикою примусового голоду та примусової міграції. І це нагадує те, що відбувається зараз в Україні. Як і Сталін у 1930-х роках, мета Путіна сьогодні – знищити українську націю і концепцію української ідентичності", – додала Летем.

DW пише, що держсекретар міністерства закордонних справ Великобританії Лео Докерті назвав рішення парламенту "цілком зрозумілим", але наголосив на позиції британського уряду, що така кваліфікація є справою суду.

  • 15 грудня 2022 року Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу.
  • 28 березня 2023 року Франція визнала Голодомор геноцидом українського народу.
  • 23 травня Словенія визнала Голодомор геноцидом українців та нагадала, що Росія і зараз краде зерно.
Олег Васьків
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Велика Британіягеноцидголодомор
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