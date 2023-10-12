ПАРЄ визнала, що мирні переговори можуть бути тільки на умовах України
Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, за якою визнала Голодомор геноцидом українського народу та зазначила те, що мирні переговори у війні можуть бути тільки на умовах України. Про це повідомила голова постійної делегації України у ПАРЄ, народна депутатка від Слуги народу Марія Мезенцева.
За документом, ПАРЄ підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно, а досягнення миру у війні означає підтримку перемоги України у військовому, фінансовому, політичному, дипломатичному аспектах, пише політикиня.
Інституція визнала, що будь-які мирні перемовини можливі тільки на умовах України, передає нардепка.
Вона повідомляє, що документ визнав найкращим мирним планом з закінчення війни РФ проти України — Формулу миру, презентовану президентом Володимиром Зеленським.
ПАРЄ визнала Голодомор злочином геноциду як намір знищення держави України, її мови, культури та вшановує чисельних жертв, зазначає Мезенцева.
За її словами, у резолюції також зазначено, що РФ намагається знищити українську націю способом геноцидальної війни.
Окрім цього у документі зазначили, що необхідно терміново реформувати структури Організації об'єднаних націй, в яких РФ незаконно займає крісло в Раді Безпеки ООН, пише нардепка.
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