Італія визнала Голодомор геноцидом українського народу
Сьогодні, 26 липня, Італія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Сенат Італії одноголосно визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
"Я вдячний Сенату Італії за визнання Голодомору 1932—1933 років геноцидом українського народу. Цей важливий крок відновлює історичну справедливість, вшановує мільйони жертв і застерігає майбутні покоління від злочину геноциду", – написав Кулеба.
I’m grateful to the Italian Senate @SenatoStampa for recognizing the 1932-1933 Holodomor as genocide of the Ukrainian people. This important step restores historical justice, honors millions of victims, and warns future generations against the crime of genocide. Grazie mille pic.twitter.com/SNfkKeYOrv— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 26, 2023
- 15 грудня 2022 року Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу.
- 28 березня 2023 року Франція визнала Голодомор геноцидом українського народу.
- 25 травня Велика Британія визнала Голодомор геноцидом українського народу.
- Після початку повномасштабної війни РФ проти України Голодомор визнали геноцидом парламенти Чехії, Німеччини, Ірландії, Болгарії, Молдови, Бельгії, Хорватії, Словенії.
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