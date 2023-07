Італія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Сьогодні, 26 липня, Італія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Сенат Італії одноголосно визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

"Я вдячний Сенату Італії за визнання Голодомору 1932—1933 років геноцидом українського народу. Цей важливий крок відновлює історичну справедливість, вшановує мільйони жертв і застерігає майбутні покоління від злочину геноциду", – написав Кулеба.

I’m grateful to the Italian Senate @SenatoStampa for recognizing the 1932-1933 Holodomor as genocide of the Ukrainian people. This important step restores historical justice, honors millions of victims, and warns future generations against the crime of genocide. Grazie mille pic.twitter.com/SNfkKeYOrv