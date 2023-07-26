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Італія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Этот материал также доступен на русском
26.07.2023, 22:09

Сьогодні, 26 липня, Італія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Сенат Італії одноголосно визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

"Я вдячний Сенату Італії за визнання Голодомору 1932—1933 років геноцидом українського народу. Цей важливий крок відновлює історичну справедливість, вшановує мільйони жертв і застерігає майбутні покоління від злочину геноциду", – написав Кулеба.

  • 15 грудня 2022 року Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу.
  • 28 березня 2023 року Франція визнала Голодомор геноцидом українського народу.
  • 25 травня Велика Британія визнала Голодомор геноцидом українського народу.
  • Після початку повномасштабної війни РФ проти України Голодомор визнали геноцидом парламенти Чехії, Німеччини, Ірландії, Болгарії, Молдови, Бельгії, Хорватії, Словенії.
Наталія Медведєва
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Дмитро Кулебаіталіяголодомор
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