Італія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Сьогодні, 26 липня, Італія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Сенат Італії одноголосно визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

"Я вдячний Сенату Італії за визнання Голодомору 1932—1933 років геноцидом українського народу. Цей важливий крок відновлює історичну справедливість, вшановує мільйони жертв і застерігає майбутні покоління від злочину геноциду", – написав Кулеба.

I’m grateful to the Italian Senate @SenatoStampa for recognizing the 1932-1933 Holodomor as genocide of the Ukrainian people. This important step restores historical justice, honors millions of victims, and warns future generations against the crime of genocide. Grazie mille pic.twitter.com/SNfkKeYOrv — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 26, 2023

15 грудня 2022 року Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу.

28 березня 2023 року Франція визнала Голодомор геноцидом українського народу.

25 травня Велика Британія визнала Голодомор геноцидом українського народу.

Після початку повномасштабної війни РФ проти України Голодомор визнали геноцидом парламенти Чехії, Німеччини, Ірландії, Болгарії, Молдови, Бельгії, Хорватії, Словенії.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.