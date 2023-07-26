UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Италия признала Голодомор геноцидом украинского народа

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2023, 22:09

Сегодня, 26 июля, Италия признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Сенат Италии единогласно признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

"Я благодарен Сенату Италии за признание Голодомора 1932—1933 годов геноцидом украинского народа. Этот важный шаг восстанавливает историческую справедливость, чтит память миллионов жертв и защищает будущие поколения от преступления геноцида", – написал Кулеба.

  • 15 декабря 2022 года Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа.
  • 28 марта 2023 года Франция признала Голодомор геноцидом украинского народа.
  • 25 мая Великобритания признала Голодомор геноцидом украинского народа.
  • После начала полномасштабной войны РФ против Украины Голодомор признали геноцидом парламенты Чехии, Германии, Ирландии, Болгарии, Молдовы, Бельгии, Хорватии, Словении.
Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
голодомориталиядмитрий кулеба
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 