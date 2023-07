Италия признала Голодомор геноцидом украинского народа

Сегодня, 26 июля, Италия признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Сенат Италии единогласно признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

"Я благодарен Сенату Италии за признание Голодомора 1932—1933 годов геноцидом украинского народа. Этот важный шаг восстанавливает историческую справедливость, чтит память миллионов жертв и защищает будущие поколения от преступления геноцида", – написал Кулеба.

I’m grateful to the Italian Senate @SenatoStampa for recognizing the 1932-1933 Holodomor as genocide of the Ukrainian people. This important step restores historical justice, honors millions of victims, and warns future generations against the crime of genocide. Grazie mille pic.twitter.com/SNfkKeYOrv