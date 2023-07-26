Италия признала Голодомор геноцидом украинского народа

Сегодня, 26 июля, Италия признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Сенат Италии единогласно признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

"Я благодарен Сенату Италии за признание Голодомора 1932—1933 годов геноцидом украинского народа. Этот важный шаг восстанавливает историческую справедливость, чтит память миллионов жертв и защищает будущие поколения от преступления геноцида", – написал Кулеба.

I’m grateful to the Italian Senate @SenatoStampa for recognizing the 1932-1933 Holodomor as genocide of the Ukrainian people. This important step restores historical justice, honors millions of victims, and warns future generations against the crime of genocide. Grazie mille pic.twitter.com/SNfkKeYOrv — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 26, 2023

15 декабря 2022 года Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа.

28 марта 2023 года Франция признала Голодомор геноцидом украинского народа.

25 мая Великобритания признала Голодомор геноцидом украинского народа.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины Голодомор признали геноцидом парламенты Чехии, Германии, Ирландии, Болгарии, Молдовы, Бельгии, Хорватии, Словении.

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