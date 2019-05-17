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17.05.2019, 13:35

Совет Европы вернул России право голоса

Совет Европы вернул России право голоса - Фото
Фото: EPA

Cтране-агрессору вернули право на участие в голосованиях в Совете Европы, приостановленное после аннексии Крыма

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Совет Европы сегодня, 17 мая, принял декларацию о восстановлении прав российской делегации, которые были приостановлены в связи с аннексией Крыма в 2014 году. Об этом сообщает Голос Америки.

Министры иностранных дел 47 государств, входящих в Совет Европы, подавляющим большинством голосов поддержали декларацию, в которой говорится, что все члены должны иметь равные права на участие в двух главных органах совета. Это означает, что стране-агрессору вернули право на участие в голосованиях, приостановленное в 2014 году после аннексии Крыма.

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В Кремле сдержанно прокомментировали это решение СЕ. "Москва заинтересована в работе в ПАСЕ, в Совете Европы, но эта заинтересованность в прикладном плане может быть реализована только на равноправной основе», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вчера отменил свое участие в заседании, которое состоялось в Финляндии.

Напомним, комитет министров Совета Европы поддержал решение, по которому все страны-члены, включая Россию, должны голосовать на выборах нового генсекретаря организации в июне.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что Россия должна остаться в Совете Европы со всеми правами и обязанностями.

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Теги: пасе, совет европы
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