Советник Зеленского настаивает: Раса в лечении имеет значение

Михаил Радуцкий (фото - Facebook)

Михаил Радуцкий - советник президента Владимира Зеленского и основатель сети частных клиник Борис - заявил, что расовый вопрос уже давно изучен и практикующие медики ознакомлены с результами исследований. Об этом он сообщил в Facebook, отвечая на критику и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

"Хочу порекомендовать госпоже Ульяне следить за научными разработками и трудами мировых и национальных ученых, а не только за своей страницей в социальной сети. Вопрос рас, генетики и пр. в медицине – давно исследованный вопрос в мировой медицинской науке. Профессиональные украинские врачи знают об этом", - заявил Радуцкий.

Ранее Радуцкий заявил, что у представителей разных рас по-разному протекают и лечатся болезни. Супрун прокомментировала заявление в Facebook, сообщив что не бывает никаких "иммунных потребностей нации", а болезни не знают национальных или территориальных границ.

27 июля глава избирательного штаба президентской партии Слуга народа Александр Корниенко сообщил, что ему известна пока только одна кандидатура на пост министра здравоохранения – это Радуцкий.

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