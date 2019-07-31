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Советник Зеленского настаивает: Раса в лечении имеет значение

Советник Зеленского настаивает: Раса в лечении имеет значение - Фото
Михаил Радуцкий (фото - Facebook)
31.07.2019, 16:18

Возможный будущий министр здравоохранения ответил на критику его заявления о различиях в лечении представителей разных рас

Михаил Радуцкий - советник президента Владимира Зеленского и основатель сети частных клиник Борис - заявил, что расовый вопрос уже давно изучен и практикующие медики ознакомлены с результами исследований. Об этом он сообщил в Facebook, отвечая на критику и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

"Хочу порекомендовать госпоже Ульяне следить за научными разработками и трудами мировых и национальных ученых, а не только за своей страницей в социальной сети. Вопрос рас, генетики и пр. в медицине – давно исследованный вопрос в мировой медицинской науке. Профессиональные украинские врачи знают об этом", - заявил Радуцкий.

Ранее Радуцкий заявил, что у представителей разных рас по-разному протекают и лечатся болезни. Супрун прокомментировала заявление в Facebook, сообщив что не бывает никаких "иммунных потребностей нации", а болезни не знают национальных или территориальных границ.

27 июля глава избирательного штаба президентской партии Слуга народа Александр Корниенко сообщил, что ему известна пока только одна кандидатура на пост министра здравоохранения – это Радуцкий.

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