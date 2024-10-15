Советник Зеленского ответил, почему западные, а не украинские СМИ – приоритет президента

Дмитрий Литвин заявил, что украинские медиа получают ответы от президента на пресс-конференциях, а Западу нужно понимать ситуацию в Украине

Дмитрий Литвин (Фото: Facebook)

Советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин утверждает, что украинские медиа "точно располагают информацией от и о президенте". Так в интервью LIGA.net он ответил на вопрос, почему глава государства Владимир Зеленский предпочитает общение с иностранными журналистами.

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На вопрос, почему нет баланса в том, кому Зеленский будет давать интервью – украинским или иностранным СМИ – Литвин сказал: "Вы же сами говорите, что понимаете, для чего это делается".

"<...> я думаю, украинские медиа точно располагают информацией от и о президенте. Пожалуй, впервые за очень долгое время президент ежедневно рассказывает о том, что он делал в течение дня. Ежедневно, и иногда не один раз", – заявил советник президента.

Во-вторых, продолжил Литвин, главной задачей президента является обеспечить победу в войне. По его словам, это требует большой международной и медийной работы, которая, вероятно, будет продолжаться до завершения войны. Он считает это верным подходом.

Литвин акцентировал на том, что украинские медиа получают ответы от президента на пресс-конференциях: "Недавно была пресс-конференция президента. Будут еще. Никогда не достаточно того, что есть. Но если у нас приоритет, что нужно получать помощь для Украины от других государств, то надо, чтобы эти государства понимали Украину".

Он отметил, что, к сожалению, иногда не хватает коммуникации от чиновников и областных властей, и, вероятно, "другие тоже это заметили". Чиновник выразил надежду, что если удастся убедить их больше общаться, то не будет создаваться впечатления, что журналистам не хватает этого взаимодействия.

СПРАВКА LIGA.net пыталась найти последнее интервью Зеленского, которое он дал украинским медиа. Поиск в Google по этому запросу перегружен ссылками на разговоры с западными СМИ. Максимально близкое упоминание об общении президента с украинскими журналистами в формате интервью, которое мы нашли – в начале апреля 2024 года для проекта "Мы – Украина".

По подсчетам " пыталась найти последнее интервью Зеленского, которое он дал украинским медиа. Поиск в Google по этому запросу перегружен ссылками на разговоры с западными СМИ. Максимально близкое упоминание об общении президента с украинскими журналистами в формате интервью, которое мы нашли – в начале апреля 2024 года для проекта "Мы – Украина".По подсчетам " Слово і діло" , к осени 2023 года 97% общения Зеленского происходило с иностранными журналистами. Доля интервью для украинских СМИ – всего 7%.

Полное интервью с Литвином – здесь.