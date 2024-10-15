Радник Зеленського відповів, чому західні, а не українські ЗМІ – пріоритет президента

Дмитро Литвин заявив, що українські медіа отримують відповіді від президента на пресконференціях, а Заходу треба розуміти ситуацію в Україні

Дмитро Литвин (Фото: Facebook)

Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин стверджує, що українські медіа "точно мають інформацію від і про президента". Так в інтерв'ю LIGA.net він відповів на запитання, чому глава держави Володимир Зеленський надає перевагу у спілкуванні з іноземними журналістами.

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На запитання, чому немає балансу в тому, кому Зеленський даватиме інтерв'ю – українським чи іноземним ЗМІ – Литвин сказав: "Ви ж самі кажете, що розумієте, для чого це робиться".

"<...> я думаю, українські медіа точно мають інформацію від і про президента. Мабуть, вперше за дуже довгий час президент щоденно розповідає про те, що він робив протягом дня. Щоденно, і іноді не один раз", – заявив радник президента.

По-друге, продовжив Литвин, головним завданням президента є забезпечити перемогу у війні. За його словами, це вимагає великої міжнародної та медійної роботи, яка, ймовірно, триватиме до завершення війни. Він вважає це правильним підходом.

Литвин акцентував на тому, що українські медіа отримують відповіді від президента на пресконференціях: "Нещодавно була пресконференція президента. Будуть ще. Ніколи не достатньо того, що є. Та якщо в нас пріоритет, що треба отримувати допомогу для України від інших держав, то треба, щоб ці держави розуміли Україну".

Він зауважив, що, на жаль, іноді бракує комунікації від урядовців та обласної влади, і, ймовірно, "інші також це помітили". Посадовець висловив сподівання, що якщо вдасться переконати їх більше спілкуватися, то не складатиметься враження, що журналістам не вистачає цієї взаємодії.

ДОВІДКА LIGA.net намагалась знайти останнє інтерв'ю Зеленського, яке він дав українським медіа. Пошук у Google за цим запитом перенавантажений посиланнями на розмови із західними ЗМІ. Максимально близька згадка про спілкування президента з українськими журналістами у форматі інтерв'ю, яку ми знайшли, – на початку квітня 2024 року для проєкту "Ми – Україна".

За підрахунками намагалась знайти останнє інтерв'ю Зеленського, яке він дав українським медіа. Пошук у Google за цим запитом перенавантажений посиланнями на розмови із західними ЗМІ. Максимально близька згадка про спілкування президента з українськими журналістами у форматі інтерв'ю, яку ми знайшли, – на початку квітня 2024 року для проєкту "Ми – Україна".За підрахунками Слово і діло , на осінь 2023 року 97% спілкування Зеленського відбувалося з іноземними журналістами. Частка інтерв'ю для українських ЗМІ – лише 7%.

Повне інтерв'ю із Литвином – тут.