Радник Зеленського відповів, чому західні, а не українські ЗМІ – пріоритет президента
Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин стверджує, що українські медіа "точно мають інформацію від і про президента". Так в інтерв'ю LIGA.net він відповів на запитання, чому глава держави Володимир Зеленський надає перевагу у спілкуванні з іноземними журналістами.
На запитання, чому немає балансу в тому, кому Зеленський даватиме інтерв'ю – українським чи іноземним ЗМІ – Литвин сказав: "Ви ж самі кажете, що розумієте, для чого це робиться".
"<...> я думаю, українські медіа точно мають інформацію від і про президента. Мабуть, вперше за дуже довгий час президент щоденно розповідає про те, що він робив протягом дня. Щоденно, і іноді не один раз", – заявив радник президента.
По-друге, продовжив Литвин, головним завданням президента є забезпечити перемогу у війні. За його словами, це вимагає великої міжнародної та медійної роботи, яка, ймовірно, триватиме до завершення війни. Він вважає це правильним підходом.
Литвин акцентував на тому, що українські медіа отримують відповіді від президента на пресконференціях: "Нещодавно була пресконференція президента. Будуть ще. Ніколи не достатньо того, що є. Та якщо в нас пріоритет, що треба отримувати допомогу для України від інших держав, то треба, щоб ці держави розуміли Україну".
Він зауважив, що, на жаль, іноді бракує комунікації від урядовців та обласної влади, і, ймовірно, "інші також це помітили". Посадовець висловив сподівання, що якщо вдасться переконати їх більше спілкуватися, то не складатиметься враження, що журналістам не вистачає цієї взаємодії.
За підрахунками Слово і діло, на осінь 2023 року 97% спілкування Зеленського відбувалося з іноземними журналістами. Частка інтерв'ю для українських ЗМІ – лише 7%.
Повне інтерв'ю із Литвином – тут.
- 10 жовтня 2024 року УП заявила, що Литвин нібито "спускає заборони" для силовиків і чиновників на спілкування із журналістами видання.
- В інтерв'ю LIGA.net Литвин відкинув ці звинувачення.