Советник Зеленского сказал, когда тот определится с должностями

Андрей Богдан (скриншот свидео)

Избранный президент Владимир Зеленский определится с должностями, когда будет иметь доступ к базам данных Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом в интервью журналисту Юрию Бутусову заявил советник Зеленского, адвокат Андрей Богдан.

"Некоторые вакансии, я так понимаю, Владимир для себя уже заполнил, некоторые дальше ищет. Но в любом случае определяться он будет уже в Администрации президента, когда будет иметь доступ к информационным ресурсам государства, когда будет иметь доступ к базе СБУ, МВД, НАПК. Конечно, все эти точки получения информации очень важны в кадровом назначении", - сказал Богдан.

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Напомним, кандидатов на ключевые должности в команде Зеленского, несмотря на многократные обещания сделать это до проведения второго тура выборов 19 апреля, так и не назвали.