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10.05.2019, 16:16

Советник Зеленского сказал, когда тот определится с должностями

Советник Зеленского сказал, когда тот определится с должностями - Фото
Андрей Богдан (скриншот свидео)

Ранее у Зеленского обещали назвать кандидатов на ключевые должности до голосования во втором туре, но так и не сделали этого

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Избранный президент Владимир Зеленский определится с должностями, когда будет иметь доступ к базам данных Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом в интервью журналисту Юрию Бутусову заявил советник Зеленского, адвокат Андрей Богдан.

"Некоторые вакансии, я так понимаю, Владимир для себя уже заполнил, некоторые дальше ищет. Но в любом случае определяться он будет уже в Администрации президента, когда будет иметь доступ к информационным ресурсам государства, когда будет иметь доступ к базе СБУ, МВД, НАПК. Конечно, все эти точки получения информации очень важны в кадровом назначении", - сказал Богдан.

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Напомним, кандидатов на ключевые должности в команде Зеленского, несмотря на многократные обещания сделать это до проведения второго тура выборов 19 апреля, так и не назвали.

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Теги: Владимир Зеленский, назначение, должность, андрей богдан
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