Советником премьера Шмыгаля стал бывший топ-менеджер компаний Ахметова - "Схемы"

Игорь Маслов (Фото: пресс-служба ДТЭК Энерго)

Внештатным советником премьер-министра Дениса Шмыгаля стал бывший топ-менеджер компаний олигарха Рината Ахметова Игорь Маслов. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях".

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Источники журналистов в министерстве энергетики и в компании ДТЭК, принадлежащей Ахметову, подтвердили, что Маслов стал внештатным советником Шмыгаля и принял в этом статусе участие в совещании в Минэнерго о ситуации на рынке электроэнергии.

Официально в Кабмине и ДТЭК назначение Маслова не комментируют, сам Маслов не ответил на телефонные звонки и сообщения, рассказали журналисты. В то же время, по их словам, в пресс-службе Кабмина обещали дать ответ позже.

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Маслов, сообщает Радио Свобода, долгое время работал на руководящих должностях в корпорации Ахметова ДТЭК: был директором по дистрибуции и сбыту электроэнергии ТОВ ДТЭК, руководителем офиса стратегических проектов ДТЕК Энерго, генеральным директором ПАТ ДТЭК Крымэнерго. Также Маслов работал в наблюдательных советах ДТЕК Донецоблэнерго, ДТЭК ПЭМ-Энергоуголь и Киевэнерго.