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Ахметов, Коломойский. Зеленский собрал олигархов на встречу в ОП - Схемы

Ахметов, Коломойский. Зеленский собрал олигархов на встречу в ОП - Схемы - Фото
Администрация президента Украины (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
16.03.2020, 20:23

В Офисе президента прошла встреча с участием Ахметова, Коломойского, Ярославского и Веревского, сообщают Схемы

16 марта в Офисе президента прошла встреча с участием крупных украинских бизнесменов. Об этом сообщает проект Схемы: коррупция в деталях.

"Владимир Зеленский 16 марта собрал олигархов и крупных бизнесменов в Офисе президента. Свидетелями их публично не анонсированного визита на Банковую стала съемочная группа программы Схемы: коррупция в деталях", - сказано в сообщении.

По данным журналистов, около 17:00 на территорию ОП заехал автомобиль олигарха Рината Ахметова. После этого съемочная группа зафиксировала возле ОП кортеж владельца холдинга DCH Александра Ярославского и основателя холдинга Кернел Групп Андрея Веревского.

Автомобиль Ахметова (фото - radiosvoboda.org)

Кортеж Ярославского (фото - radiosvoboda.org)

Автомобиль Веревского (фото - radiosvoboda.org)

Схемы также сообщают, что за час до встречи из Днепра в Киев прилетел частный борт, которым пользуется олигарх Игорь Коломойский. Позже журналисты зафиксировали на выезде из ОП машину, которой пользуется Коломойский.

Автомобиль, которым пользуется Коломойский (фото - radiosvoboda.org)

Схемы попросили ОП предоставить полный список участников встречи и перечень вопросов, которые на ней обсуждались.

Сегодня президент Владимир Зеленский призвал Кабмин принять решение о закрытии заведений общественного питания, ограничении внутренних пассажирских перевозок, работы метро и других мерах, направленных на предотвращение распространению коронавируса в Украине. 

Ребрина Вадим
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