Зеленский на встрече с СН: Минэкономики - Петрашко, Венедиктова - генпрокурор

Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба ГБР)

Завтра на внеочередном заседании Верховной Рады депутаты проголосуют за назначение министром экономики Игоря Петрашко, а генеральным прокурором — Ирину Венедиктову. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили собеседники во фракции Слуга народа по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Игорь Петрашко закончил Львовский национальный политехнический университет и имеет степень бакалавра бизнес-администрирования. В 2001 г получил диплом MBA бизнес-школы при университете Вандербильта (США).

По данным сайта latifundist.com, работал в киевском представительстве компании Ernst&Young, в инвестиционной компании Тройка Диалог Украина, в Сбербанке России, с апреля 2013 г работает в агрохолдинге Ukrlandfarming.

Венедиктова на парламентских выборах 2019 была избрана народным депутатом от партии Слуга народа, № 3 в списке. Председатель комитета по вопросам правовой политики в Верховной Раде IX созыва.

27 декабря 2019 года Зеленский назначил Венедиктову временно исполняющей обязанности директора ГБР.

4 марта Рада утвердила новый состав Кабмина Дениса Шмыгаля, кроме глав Минэнерго, Минкульт, Минэкономики, Минобразования.

5 марта депутаты поддержали постановление о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапке.