Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский на встрече с СН: Минэкономики - Петрашко, Венедиктова - генпрокурор

Зеленский на встрече с СН: Минэкономики - Петрашко, Венедиктова - генпрокурор - Фото
Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба ГБР)
16.03.2020, 21:46

Завтра депутаты проголосуют за назначение министра экономики и генерального прокурора

Завтра на внеочередном заседании Верховной Рады депутаты проголосуют за назначение министром экономики Игоря Петрашко, а генеральным прокурором — Ирину Венедиктову. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили собеседники во фракции Слуга народа по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Игорь Петрашко закончил Львовский национальный политехнический университет и имеет степень бакалавра бизнес-администрирования. В 2001 г получил диплом MBA бизнес-школы при университете Вандербильта (США).

По данным сайта latifundist.com, работал в киевском представительстве компании Ernst&Young, в инвестиционной компании Тройка Диалог Украина, в Сбербанке России, с апреля 2013 г работает в агрохолдинге Ukrlandfarming.

Венедиктова на парламентских выборах 2019 была избрана народным депутатом от партии Слуга народа, № 3 в списке. Председатель комитета по вопросам правовой политики в Верховной Раде IX созыва.

27 декабря 2019 года Зеленский назначил Венедиктову временно исполняющей обязанности директора ГБР.

Ребрина Вадим
Еще по теме
Напишите нам
кабмин Ирина Венедиктова игорь петрашко генпрокурор
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 