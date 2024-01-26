Современные истребители F-35 впервые будут круглосуточно охранять небо над Бенилюксом

Самолеты пятого поколения будут нести круглосуточную службу быстрого реагирования, в том числе перехват, в небе над Бенилюксом

F-35 (Фото: EPA/Bo Amstrup)

Нидерланды начали патрулирование воздушного пространства на истребителях F-35 над BENELUX (Бельгия, Нидерланды и Люксембург), подтвердив дальнейшую интеграцию самолетов пятого поколения в постоянную миссию НАТО. Об этом сообщило Объединенное командование Военно-воздушных сил НАТО.

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Отмечается, что два истребителя F-35 Королевских ВВС Нидерландов и еще два F-16 будут нести круглосуточную службу быстрого реагирования, в частности перехвата, в небе над Бельгией, Нидерландами и Люксембургом.

По данным НАТО, в миссии также участвует Бельгия. Реактивные самолеты из этих двух стран вылетают поочередно из своих национальных баз. До 9 мая 2024 года эту миссию на себя впервые возьмут нидерландские самолеты, которые будут подниматься в небо с авиабазы Леуварден на севере страны.

В НАТО в частности отметили, что истребители F-35 способны взлететь за считанные минуты для реагирования на неопознанные самолеты или другие ситуации в воздушном пространстве.

СПРАВКА. F-35 – это самолет американского производства, входящий в линейку истребительной авиации пятого поколения. Это инновационная модель истребителя, в основные функции которой входит выполнение нескольких задач. Целью разработчиков было создание истребителя, что будет способен выполнять сокращенный взлет и делать вертикальную посадку. Основные технические характеристики: скороподъемность (над уровнем моря) – 240 м/с; крейсерская скорость – 850 км/ч; высота практического потолка – около 15 км; общая продолжительность полета – 2 часа 30 мин; количество членов экипажа – один человек. Более легкая версия истребителя F-35A также может быть носителем тактического ядерного оружия, также имеет пушку. Операторами F-35, кроме США, являются также Австралия, Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Германия, Польша, Италия, Япония, Норвегия и еще ряд стран. F-35 – это самолет американского производства, входящий в линейку истребительной авиации пятого поколения. Это инновационная модель истребителя, в основные функции которой входит выполнение нескольких задач. Целью разработчиков было создание истребителя, что будет способен выполнять сокращенный взлет и делать вертикальную посадку. Основные технические характеристики: скороподъемность (над уровнем моря) – 240 м/с; крейсерская скорость – 850 км/ч; высота практического потолка – около 15 км; общая продолжительность полета – 2 часа 30 мин; количество членов экипажа – один человек. Более легкая версия истребителя F-35A также может быть носителем тактического ядерного оружия, также имеет пушку. Операторами F-35, кроме США, являются также Австралия, Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Германия, Польша, Италия, Япония, Норвегия и еще ряд стран.

В 2023 году Нидерланды развернули свои F-35 для расширенной миссии НАТО по контролю за небом в Мальборке в Польше.

3 января Норвегия отправила два истребителя F-16 в Данию, чтобы содействовать обучению украинских пилотов пользованию самолетом американского производства. Также министр обороны страны заявил, что норвежские ВВС заменили собственные самолеты F-16 новой моделью F-35.

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