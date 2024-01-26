Современные истребители F-35 впервые будут круглосуточно охранять небо над Бенилюксом
Нидерланды начали патрулирование воздушного пространства на истребителях F-35 над BENELUX (Бельгия, Нидерланды и Люксембург), подтвердив дальнейшую интеграцию самолетов пятого поколения в постоянную миссию НАТО. Об этом сообщило Объединенное командование Военно-воздушных сил НАТО.
Отмечается, что два истребителя F-35 Королевских ВВС Нидерландов и еще два F-16 будут нести круглосуточную службу быстрого реагирования, в частности перехвата, в небе над Бельгией, Нидерландами и Люксембургом.
По данным НАТО, в миссии также участвует Бельгия. Реактивные самолеты из этих двух стран вылетают поочередно из своих национальных баз. До 9 мая 2024 года эту миссию на себя впервые возьмут нидерландские самолеты, которые будут подниматься в небо с авиабазы Леуварден на севере страны.
В НАТО в частности отметили, что истребители F-35 способны взлететь за считанные минуты для реагирования на неопознанные самолеты или другие ситуации в воздушном пространстве.
- В 2023 году Нидерланды развернули свои F-35 для расширенной миссии НАТО по контролю за небом в Мальборке в Польше.
- 3 января Норвегия отправила два истребителя F-16 в Данию, чтобы содействовать обучению украинских пилотов пользованию самолетом американского производства. Также министр обороны страны заявил, что норвежские ВВС заменили собственные самолеты F-16 новой моделью F-35.
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