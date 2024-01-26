Сучасні винищувачі F-35 вперше цілодобово охоронятимуть небо над Бенілюксом

F-35 (Фото: EPA/Bo Amstrup)

Нідерланди почали патрулювання повітряного простору на винищувачах F-35 над BENELUX (Бельгія, Нідерланди та Люксембург), засвідчивши подальшу інтеграцію літаків п’ятого покоління до постійної місії НАТО. Про це повідомило Об’єднане командування Військово-повітряних сил НАТО.

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Зазначається, що два винищувачі F-35 Королівських ВПС Нідерландів та ще два F-16 нестимуть цілодобову службу швидкого реагування, зокрема перехоплення, у небі над Бельгією, Нідерландами та Люксембургом.

За даними НАТО, у місії також бере участь Бельгія. Реактивні літаки з цих двох країн вилітають по черзі зі своїх національних баз. До 9 травня 2024 року цю місію на себе вперше візьмуть нідерландські літаки, які підійматимуться в небо з авіабази Леуварден на півночі країни.

У НАТО зокрема наголосили, що винищувачі F-35 здатні злетіти за лічені хвилини для реагування на невпізнані літаки або інші ситуації в повітряному просторі.

ДОВІДКА F-35 – це літак американського виробництва, що входить до лінійки винищувальної авіації п'ятого покоління. Це інноваційна модель винищувача, до основних функцій якої входить виконання декількох завдань. Метою розробників було створення винищувача, що буде здатен виконувати скорочений зліт і робити вертикальну посадку. Основні технічні характеристики: швидкопідйомність (над рівнем моря) – 240 м/с; крейсерська швидкість – 850 км/год; висота практичної стелі – близько 15 км; загальна тривалість польоту – 2 години 30 хв; кількість членів екіпажу – одна людина. Легша версія винищувача F-35A також може бути носієм тактичної ядерної зброї, також має гармату. Операторами F-35, окрім США, є також Австралія, Бельгія, Канада, Данія, Фінляндія, Німеччина, Польща, Італія, Японія, Норвегія та ще низка країн. F-35 – це літак американського виробництва, що входить до лінійки винищувальної авіації п'ятого покоління. Це інноваційна модель винищувача, до основних функцій якої входить виконання декількох завдань. Метою розробників було створення винищувача, що буде здатен виконувати скорочений зліт і робити вертикальну посадку. Основні технічні характеристики: швидкопідйомність (над рівнем моря) – 240 м/с; крейсерська швидкість – 850 км/год; висота практичної стелі – близько 15 км; загальна тривалість польоту – 2 години 30 хв; кількість членів екіпажу – одна людина. Легша версія винищувача F-35A також може бути носієм тактичної ядерної зброї, також має гармату. Операторами F-35, окрім США, є також Австралія, Бельгія, Канада, Данія, Фінляндія, Німеччина, Польща, Італія, Японія, Норвегія та ще низка країн.

У 2023 році Нідерланди розгорнули свої F-35 для розширеної місії НАТО з контролю за небом у Мальборку в Польщі.

3 січня Норвегія відправила два винищувачі F-16 до Данії, щоб сприяти навчанню українських пілотів користуванню літаком американського виробництва. Також міністр оборони країни заявив, що норвезькі ВПС замінили власні літаки F-16 на нову модель F-35.

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