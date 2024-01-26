Сучасні винищувачі F-35 вперше цілодобово охоронятимуть небо над Бенілюксом
Нідерланди почали патрулювання повітряного простору на винищувачах F-35 над BENELUX (Бельгія, Нідерланди та Люксембург), засвідчивши подальшу інтеграцію літаків п’ятого покоління до постійної місії НАТО. Про це повідомило Об’єднане командування Військово-повітряних сил НАТО.
Зазначається, що два винищувачі F-35 Королівських ВПС Нідерландів та ще два F-16 нестимуть цілодобову службу швидкого реагування, зокрема перехоплення, у небі над Бельгією, Нідерландами та Люксембургом.
За даними НАТО, у місії також бере участь Бельгія. Реактивні літаки з цих двох країн вилітають по черзі зі своїх національних баз. До 9 травня 2024 року цю місію на себе вперше візьмуть нідерландські літаки, які підійматимуться в небо з авіабази Леуварден на півночі країни.
У НАТО зокрема наголосили, що винищувачі F-35 здатні злетіти за лічені хвилини для реагування на невпізнані літаки або інші ситуації в повітряному просторі.
- У 2023 році Нідерланди розгорнули свої F-35 для розширеної місії НАТО з контролю за небом у Мальборку в Польщі.
- 3 січня Норвегія відправила два винищувачі F-16 до Данії, щоб сприяти навчанню українських пілотів користуванню літаком американського виробництва. Також міністр оборони країни заявив, що норвезькі ВПС замінили власні літаки F-16 на нову модель F-35.
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