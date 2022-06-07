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Союзники не верили, что Россия вторгнется в Украину. Байден рассекретил данные – разведка

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2022, 05:26
Союзники не верили, что Россия вторгнется в Украину. Байден рассекретил данные – разведка - Фото
Эврил Хейнс (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден отдал приказ о рассекречивании разведданных в преддверии вторжения России в Украину 24 февраля, поскольку заявления официальных лиц США о готовящемся нападении были встречены американскими партнерами и союзниками со скептицизмом. Об этом сообщила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, передает CNN.

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По словам Хейнс, в преддверии полномасштабного нападения России на Украину представители разведки США объяснили ситуацию американским политикам. Но когда политики США рассказали об этом своим коллегам из других стран, то им не поверили.

"Когда мы объяснили нашим политикам, и наши политики пошли к своим коллегам, то обнаружили у тех изрядную долю скептицизма", – заявила директор Нацразведки США.

"Как следствие, президент вернулся к нам и сказал: "Вы должны выйти и поделиться как можно большим количеством информации, а также убедиться, что люди видят то, что видите вы, чтобы мы могли снова взаимодействовать и, возможно, иметь более продуктивные разговоры о том, как готовиться к потенциальному российскому вторжению", – рассказала Хейнс.

В CNN напомнили, что на начальном этапе наращивания Россией сил на украинской границе администрация Байдена выборочно рассекретила и обнародовала разведывательные данные о войне России в Украине. Этот подход был направлен на борьбу с российской пропагандой в глобальном масштабе и на обеспечение того, чтобы партнеры и союзники США могли видеть общую картину происходящего.

Хейнс заявила, что США много делились разведданными с партнерами и союзниками, в конечном итоге разработав механизмы обмена данными, которые можно будет использовать в будущем.

  • 13 февраля 2022 года администрация Байдена обнародовала данные разведки об агрессивных планах России против Украины для того, чтобы сорвать их реализацию и не позволить оправдать их ложью впоследствии.
  • Рано утром 24 февраля Россия нанесла ракетные удары по территории Украины и начала полномасштабное вторжение. 
Наталия Медведева
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разведка сша джо байден Эврил Хейнс
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