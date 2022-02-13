США в беспрецедентных масштабах обнародуют разведданные, чтобы помешать Путину – NYT

Администрация президента США Джо Байдена обнародует данные разведки об агрессивных планах России против Украины для того, чтобы сорвать их реализацию и не позволить оправдать их ложью впоследствии. Об этом пишет The New York Times.

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По словам нынешних и бывших официальных лиц, серия экстраординарных разоблачений последнего времени стала одним из самых агрессивных раскрытий разведывательных данных Соединенными Штатами со времен карибского кризиса.

При этом Байден неоднократно давал понять, что не намерен посылать войска США для защиты Украины. Администрация предупреждает мир о насущной угрозе, чтобы попытаться ее предотвратить, отмечает издание.

У Байдена надеются, что раскрытие планов президента РФ Владимира Путина сорвет их или отсрочит реализацию, что даст больше времени для дипломатии.

В то же время представители администрации заявили, что у них есть более узкая и реалистичная цель: они хотят, чтобы Путину было труднее оправдывать вторжение ложью. .

Спецслужбы по настоянию Белого дома рассекретили информацию, которая, в свою очередь, была доведена до Конгресса, передана журналистам и обсуждена представителями Пентагона и Госдепартамента.

В 2014 году представители разведки запретили администрации Барака Обамы делиться разведданными. Администрация Байдена сделала работу над этими ошибками, пишет издание.

"Мы многое узнали, особенно с 2014 года, о том, как Россия использует информационное пространство как часть своего общего аппарата безопасности и военного аппарата. И мы многое узнали о том, как лишить их какого-либо влияния в этом пространстве", — сказала Эмили Дж. Хорн, пресс-секретарь Совета национальной безопасности США.

Один представитель американской разведки сказал, что, когда у разведывательных служб страны есть информация, которая может помочь миру лучше судить о действиях России, она должна быть обнародована, если правительство может избежать разоблачения своих методов и источников.

14 января CNN со ссылкой на неназванного официального представителя Соединенных Штатов сообщил, что американская разведка располагает информацией о том, что Россия подготовила группу оперативников для нападения "под чужим флагом" на боевиков на Донбассе, чтобы создать предлог для вторжения в Украину.

В Белом доме подтвердили, что у США есть данные о подготовке Россией провокаций в Украине.

На фоне угрозы новой волны агрессии России комитет Сената США по разведке просит Байдена предоставить Украине максимальный доступ к американским разведданным.

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Вадим Ребрина

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