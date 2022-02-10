Комитет Сената просит Байдена дать Украине максимальный доступ к данным разведки США
На фоне угрозы новой волны агрессии России комитет Сената США по разведке просит президента Соединенных Штатов Джо Байдена предоставить Украине максимальный доступ к американским разведданным. Об этом говорится в письме, которое опубликовано на сайте сенатора-демократа и главы комитета Марка Уорнера.
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На сайте политика сообщается, что комитет "призывает к максимальному обмену разведданными с Украиной".
Сенаторы отмечают, что президент России Владимир Путин угрожает свободе и безопасности украинского народа. Украинцы же продемонстрировали готовность защищать суверенитет, свободу и демократически избранное правительство.
"Мы просим, чтобы Соединенные Штаты как можно полнее делились разведданными с Украиной. Россия – агрессор, и нам нужно вооружить Украину критической информацией, необходимой для защиты страны", – говорится в письме.
Сенаторы отмечают, что российская угроза Украине – это угроза демократиям во всем мире. Поэтому они призывают Байдена сделать все возможное, чтобы поддержать Украину в критический момент.
Под письмом стоят подписи 16 сенаторов – как из Демократической, так и из Республиканской партий США.
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- Россия требует закрыть для Украины двери в НАТО и стянула войска к украинским границам.
- Запад отказывается выполнять ультиматумы Кремля и грозит РФ сокрушительными санкциями в случае нового вторжения в Украину.
- 4 февраля в Госдепе США заявили, что, по данным американской разведки, Россия может сделать фейковое видео с жертвами, чтобы "оправдать" вторжение.
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