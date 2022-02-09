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"Парень с оружием". NBC написал, как Байден непублично называл Путина и других лидеров

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2022, 06:57
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден якобы непублично в шутливой форме высказывался о президенте России Владимире Путине, лидере Франции Эмманюэле Макроне, премьер-министре Великобритании Борисе Джонсоне и канцлере Германии Олафе Шольце. Об этом пишет канал NBC News со ссылкой на свои источники.

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Байден описал Путина как "парня с ядерным оружием и без друзей", говорят источники, слышавшие эти слова. По их данным, он также сказал, что Макрон хочет быть похожим на Шарля де Голля (легендарного лидера Франции ХХ века), а Шольц – это пока не его предшественница Ангела Меркель. Поведение Джонсона президент США назвал "вспыльчивым", утверждают источники.

В то же время представитель Совета нацбезопасности США Эмили Хорн отрицает эту информацию.

"Эти анонимные сплетни никоим образом не похожи на то, что президент говорит или думает о своих коллегах, которых он уважает и ценит", – сказала она.

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Источник канала же отмечает, что на недавней встрече с некоторыми членами команды по нацбезопасности, Байден отметил нынешнюю неспособность Шольца объединить трансатлантический альянс в ответ на действия РФ вокруг Украины, как это ранее делала Меркель. На этой же встрече прозвучали его слова о Путине и Макроне.

При этом неназванные собеседники журналистов из Белого дома отметили: отношения США и европейский союзников крепкие, несмотря на некоторые разногласия, а Байден – не разочарован.

Официальные лица и эксперты добавили, что лидеры Запада согласны с фундаментальной задачей: российская агрессия против Украины не должна остаться безнаказанной.

  • 7 февраля Байден позвонил Макрону перед поездкой французского президента в Москву, а 8 февраля встретился в Вашингтоне с Шольцем. Лидеры согласовывали позиции по вопросу российской агрессии против Украины.
  • 7 февраля Байден также заявил, что российско-немецкий газопровод Северный поток-2 не будет запущен, если Россия снова нападет на Украину.

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Марк Сировой
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