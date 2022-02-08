В Европу прибыл "десант организаторов санкций" из США – Reuters

В Европу прибыла делегация правительственных функционеров из США, перед которыми поставлена задача координации санкций и мер экспортного контроля, которые Запад намерен ввести в случае вторжения России в Украину. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

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В состав делегации входят помощник министра финансов по вопросам финансирования терроризма и финансовых преступлений Элизабет Розенберг, помощник министра торговли по экспортному администрированию Теа Кендлер и заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери. В их программе – встречи с коллегами в Великобритании, Франции, Бельгии и Германии.

Делегация должна обсудить ограничительные меры, которые могут быть приняты в ответ на вторжение, а также выяснить, есть ли у правительств необходимые для быстрого введения санкций полномочия, и если нет, какие для их получения должны быть созданы законодательные условия.

4 февраля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз закончил подготовку "значительного и всеобъемлющего пакета финансовых и экономических санкций" в отношении России, который будет введен в действие в случае начала вторжения в Украину.

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