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В Европу прибыл "десант организаторов санкций" из США – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2022, 17:41
В Европу прибыл
Демонстрация в Праге против вторжения России в Крым, 8 марта 2014 года (Фото - EPA)

В Европу прибыла делегация правительственных функционеров из США, перед которыми поставлена задача координации санкций и мер экспортного контроля, которые Запад намерен ввести в случае вторжения России в Украину. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

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В состав делегации входят помощник министра финансов по вопросам финансирования терроризма и финансовых преступлений Элизабет Розенберг, помощник министра торговли по экспортному администрированию Теа Кендлер и заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери. В их программе – встречи с коллегами в Великобритании, Франции, Бельгии и Германии. 

Делегация должна обсудить ограничительные меры, которые могут быть приняты в ответ на вторжение, а также выяснить, есть ли у правительств необходимые для быстрого введения санкций полномочия, и если нет, какие для их получения должны быть созданы законодательные условия.

4 февраля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз закончил подготовку "значительного и всеобъемлющего пакета финансовых и экономических санкций" в отношении России, который будет введен в действие в случае начала вторжения в Украину. 

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Сергей Бережной
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