Байден позвонил Макрону перед его поездкой в Москву – сверили позиции
Президент США Джо Байден позвонил президенту Франции Эмманюэлю Макрону и согласовал с ним позиции перед завтрашним визитом Макрона в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Белого Дома.
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Президенты обсудили дипломатические усилия и меры сдерживания в ответ на наращивание Россией военной мощи у границ Украины и подтвердили поддержку ее суверенитета и территориальной целостности, сказано в сообщении.
Байден и Макрон договорились, что их команды будут на связи друг с другом и продолжат консультации с союзниками и партнерами, включая Украину.
Макрон в интервью французским медиа заявил, что "безопасность и суверенитет Украины, как и любой другой страны Европы, не могут быть предметом компромисса", однако "Россия имеет право поднимать вопросы ее собственной безопасности". Он считает, что интенсивность диалога, который Франция ведет с Россией, с высокой вероятностью предотвратит военное вторжение, а следующим вопросом будет деэскалация.
Президент Франции в понедельник 7 февраля нанесет экстренный визит в Москву, а во вторник, 8 февраля, – в Киев.
- На переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- США заявляли, что вторжение России в Украину может начаться в любой момент, в РФ это отрицают.
- 26 января США и НАТО передали России письменные ответы на ее ультиматум. В РФ позитива в них не увидели.
- 2 февраля министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сказал, что ситуация на границах Украины "очень серьезная", но пока нет прямых данных, что в Кремле принято решение о вторжении.
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