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Байден позвонил Макрону перед его поездкой в Москву – сверили позиции

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2022, 00:12
Байден позвонил Макрону перед его поездкой в Москву – сверили позиции - Фото
Джо Байден и Эмманюэль Макрон (фото - ЕРА, коллаж - LIGA.net)

Президент США Джо Байден позвонил президенту Франции Эмманюэлю Макрону и согласовал с ним позиции перед завтрашним визитом Макрона в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Белого Дома.

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Президенты обсудили дипломатические усилия и меры сдерживания в ответ на наращивание Россией военной мощи у границ Украины и подтвердили поддержку ее суверенитета и территориальной целостности, сказано в сообщении. 

Байден и Макрон договорились, что их команды будут на связи друг с другом и продолжат консультации с союзниками и партнерами, включая Украину.

Макрон в интервью французским медиа заявил, что "безопасность и суверенитет Украины, как и любой другой страны Европы, не могут быть предметом компромисса", однако "Россия имеет право поднимать вопросы ее собственной безопасности". Он считает, что интенсивность диалога, который Франция ведет с Россией, с высокой вероятностью предотвратит военное вторжение, а следующим вопросом будет деэскалация.

Президент Франции в понедельник 7 февраля нанесет экстренный визит в Москву, а во вторник, 8 февраля, – в Киев. 

Сергей Бережной
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