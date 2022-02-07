Байден позвонил Макрону перед его поездкой в Москву – сверили позиции

Президент США Джо Байден позвонил президенту Франции Эмманюэлю Макрону и согласовал с ним позиции перед завтрашним визитом Макрона в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Белого Дома.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Президенты обсудили дипломатические усилия и меры сдерживания в ответ на наращивание Россией военной мощи у границ Украины и подтвердили поддержку ее суверенитета и территориальной целостности, сказано в сообщении.

Байден и Макрон договорились, что их команды будут на связи друг с другом и продолжат консультации с союзниками и партнерами, включая Украину.

Макрон в интервью французским медиа заявил, что "безопасность и суверенитет Украины, как и любой другой страны Европы, не могут быть предметом компромисса", однако "Россия имеет право поднимать вопросы ее собственной безопасности". Он считает, что интенсивность диалога, который Франция ведет с Россией, с высокой вероятностью предотвратит военное вторжение, а следующим вопросом будет деэскалация.

Президент Франции в понедельник 7 февраля нанесет экстренный визит в Москву, а во вторник, 8 февраля, – в Киев.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.