Макрон рассказал Байдену о визитах к Путину и Зеленскому. Белый дом деэскалации не видит
Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал американскому коллеге Джо Байдену о своих встречах с украинским лидером Владимиром Зеленским и российским Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Белого дома. Вашингтон пока не видит признаков деэскалации на границе России и Украины, добавила на брифинге спикер администрации Байдена Джен Псаки.
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В релизе Белого дома отмечается, что Байден и Макрон обсудили визиты президента Франции в Москву и Киев, а также совместные дипломатические усилия, которые принимаются на фоне наращивания российских войск у границ Украины.
Псаки заявила, что президент США ценит взаимодействие между лидерами и сам неоднократно разговаривал с Путиным. Один из репортеров спросил у нее: разделяет ли Байден оптимизм, который выражал Макрон после встреч.
"Они (россияне. – Ред.) предпринимают эскалационные, а не деэскалационные шаги. Мы, конечно, надеемся, что это изменится… Мы смотрим на действия и не видели деэскалационных действий со стороны россиян", – ответила спикер Белого дома.
Она также заявила, что подготовка к российско-беларуским учениям является скорее шагом к эскалации, а не наоборот. При этом Псаки не стала оценивать, что означают учения с точки зрения вероятности нового вторжения РФ в Украину.
- Россия требует закрыть для Украины двери в НАТО и стянула войска к украинским границам. Запад грозит РФ сокрушительными санкциями в случае вторжения.
- Макрон на этой неделе встретился в Москве с Путиным, а затем прилетел в Киев на встречу с Зеленским. Президент Франции призвал строить новые механизмы безопасности в Европе и заявил, что выполнение минских соглашений – главный путь к миру.
- СМИ интерпретировали, что Макрон рассуждал о "финляндизации" Украины, пока летел к Путину. Президент Франции заявил, что не применял формулу "финляндизации" на переговорах с Путиным. Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Макрон не обсуждал с Зеленским отказ Украины от вступления в НАТО.
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