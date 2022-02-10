Макрон рассказал Байдену о визитах к Путину и Зеленскому. Белый дом деэскалации не видит

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал американскому коллеге Джо Байдену о своих встречах с украинским лидером Владимиром Зеленским и российским Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Белого дома. Вашингтон пока не видит признаков деэскалации на границе России и Украины, добавила на брифинге спикер администрации Байдена Джен Псаки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В релизе Белого дома отмечается, что Байден и Макрон обсудили визиты президента Франции в Москву и Киев, а также совместные дипломатические усилия, которые принимаются на фоне наращивания российских войск у границ Украины.

Псаки заявила, что президент США ценит взаимодействие между лидерами и сам неоднократно разговаривал с Путиным. Один из репортеров спросил у нее: разделяет ли Байден оптимизм, который выражал Макрон после встреч.

"Они (россияне. – Ред.) предпринимают эскалационные, а не деэскалационные шаги. Мы, конечно, надеемся, что это изменится… Мы смотрим на действия и не видели деэскалационных действий со стороны россиян", – ответила спикер Белого дома.

Она также заявила, что подготовка к российско-беларуским учениям является скорее шагом к эскалации, а не наоборот. При этом Псаки не стала оценивать, что означают учения с точки зрения вероятности нового вторжения РФ в Украину.

Читайте также: Макрон заявил, что Зеленский отозвал законопроект по Донбассу по требованию "Нормандии"

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.