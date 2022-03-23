Help.gov.ua. Власти запустили сайт для гуманитарной помощи Украине

Создан сайт для гуманитарной помощи Украине – help.gov.ua. Об этом сообщил в обращении президент Владимир Зеленский.

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По его словам, на сайте можно узнать, как купить, как отправить и кому адресовать гуманитарный груз.

"Это – для каждого, кто хочет присоединиться. Для каждого, кто может помочь. В Украине и мире. Чтобы помощь шла постоянно, 24/7", – сказал президент.

Зеленский также отметил, что за последние две недели в Украину доставили более 100 000 тонн гуманитарной помощи. Эти грузы быстро распределяются через хабы для регионов, но заявок – еще больше.

Марк Сировой

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