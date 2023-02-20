Создание ударной группировки в Беларуси не наблюдаем – Госпогранслужба

Украинские пограничники не отмечают создание ударной группировки на территории Беларуси, которая могла бы осуществить новое наступление на Украину. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Госпогранслужбы Руслан Демченко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Ситуация по границе с Беларусью остается полностью контролируемой... Ударной группировки, которая могла бы осуществить вторжение на территорию Украины, сейчас мы не отмечаем", – сказал спикер ГНСУ.

По его словам, создание такой группировки не подтверждает также украинская разведка на территории Беларуси.

Российские военные, которые есть на территории Беларуси, преимущественно находятся на полигонах, где проходят учения, сказал Демченко.

Несмотря на это, украинские пограничники готовятся ко всем возможным сценариям, граница постоянно укрепляется.

19 февраля президент Польши Анджей Дуда заявил, что открытое вступление Беларуси в войну против Украины привело бы к обрушению режима диктатора Александра Лукашенко.

Главное управление разведки считает, что у России не будет достаточно сил и средств для вторжения на территорию Украины из Беларуси в ближайшее время.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.