Украинская разведка об угрозе вторжения из Беларуси: Пока у РФ недостаточно сил для этого
Главное управление разведки считает, что у России не будет достаточно сил и средств для вторжения на территорию Украины из Беларуси в ближайшее время. Об этом сказал представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк в комментарии ITV news.
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"Мы видим, что Беларусь вроде и поддерживает Россию, и в то же время всеми способами пытается воздержаться от присоединения к войне. Мы также видим, насколько Россия на них давит. По оценкам военной разведки Украины, беларуские военные будут вынуждены подчиниться приказам Лукашенко и могут быть привлечены к вторжению в Украину, однако в ближайшие две-три недели ни сил, ни средств для вторжения с территории Беларуси у россиян не существует", – сказал он.
Между тем американская организация "Институт изучения войны" (ISW) предполагает, что Россия может использовать часть беларуского военно-промышленного комплекса для длительной войны против Украины.
Ранее также сообщалось, что Россия использует беларуские полигоны и инструкторов для обучения мобилизованных солдат для компенсации нехватки ресурсов на своей территории.
Лукашенко идет на столь небольшие уступки, чтобы не допустить прямого участия войск Беларуси в войне против Украины, считают в ISW.
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