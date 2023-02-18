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Украинская разведка об угрозе вторжения из Беларуси: Пока у РФ недостаточно сил для этого

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2023, 12:48
Украинская разведка об угрозе вторжения из Беларуси: Пока у РФ недостаточно сил для этого - Фото
Укрепления на границе с Беларусью (Фото: Офис президента)

Главное управление разведки считает, что у России не будет достаточно сил и средств для вторжения на территорию Украины из Беларуси в ближайшее время. Об этом сказал представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк в комментарии ITV news.

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"Мы видим, что Беларусь вроде и поддерживает Россию, и в то же время всеми способами пытается воздержаться от присоединения к войне. Мы также видим, насколько Россия на них давит. По оценкам военной разведки Украины, беларуские военные будут вынуждены подчиниться приказам Лукашенко и могут быть привлечены к вторжению в Украину, однако в ближайшие две-три недели ни сил, ни средств для вторжения с территории Беларуси у россиян не существует", – сказал он.

Между тем американская организация "Институт изучения войны" (ISW) предполагает, что Россия может использовать часть беларуского военно-промышленного комплекса для длительной войны против Украины.

Ранее также сообщалось, что Россия использует беларуские полигоны и инструкторов для обучения мобилизованных солдат для компенсации нехватки ресурсов на своей территории.

Лукашенко идет на столь небольшие уступки, чтобы не допустить прямого участия войск Беларуси в войне против Украины, считают в ISW.

  • 17 февраля Зеленский предостерег Лукашенко от вторжения армии Беларуси, предупредив: "Все, кто придет на нашу землю, точно не вернутся".
  • 13 февраля 2023 года Канада и Франция призвали своих граждан срочно покинуть территорию Беларуси. Некоторые пользователи в соцсетях истолковали это как опосредованный признак, что вскоре Беларусь может быть втянута в войну против Украины более непосредственно, чем прежде.
  • На 14 февраля 2023 года генерал Наев оценивал угрозу Украине из Беларуси как "очень низкую".
Андрій Водяний
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