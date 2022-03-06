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"Сознательно и цинично".Российские оккупанты уже убили в Украине 38 детей – Зеленская

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2022, 23:11
Елена Зеленская (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Российские оккупанты сознательно и цинично за одиннадцать дней войны убили в Украине 38 наших детей. Об этом написала в Facebook Елена Зеленская.

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"Я должна об этом рассказать. В Украине уже более 38-ти погибших детей. И из-за обстрелов мирных городов и поселков эта цифра может увеличиваться прямо сейчас!" – сказано в сообщении.

Зеленская назвала имена нескольких детей, которых убили на территории Украины российские оккупанты:

→ 7-летняя Алиса из Ахтырки погибла вместе с дедушкой, который прикрыл ее своим телом;

→ 18-месячный Кирилл получил смертельное ранение во время обстрела Мариуполя;

→ Полина погибла во время обстрела Киева вместе с братом и родителями;

→ 14-летний Арсений получил смертельное ранение в голову осколком снаряда;

→ 6-летняя София расстреляна с полуторамесячным братом и семьей при выезде из Новой Каховки.

По словам Зеленской, помимо этих страшных жертв, "сотни детей умирают в подвалах без еды, медицинской помощи". Оккупанты не дают гуманитарные коридоры для выезда волонтеров и мирных украинцев из городов.

Первая леди подчеркнула: российские захватчики сознательно убивают украинских детей. Она добавила, что фотографии наших погибших малышей нужно показать российским женщинам – "они лично ответственны за смерть каждого украинского ребенка, поскольку дают молчаливое согласие на эти преступления".

Фото – Facebook Елены Зеленской

Фото – Facebook Елены Зеленской

Фото – Facebook Елены Зеленской

Фото – Facebook Елены Зеленской

Фото – Facebook Елены Зеленской
  • Во время эвакуации из Ирпеня Киевской области российские оккупанты обстреляли мирных жителей. Погибли восемь человек – среди них целая семья с детьми.

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Яна Катасонова
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агрессия России война погибшие дети Елена Зеленская
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