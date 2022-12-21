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Спал в гробу. Глава СБУ рассказал о клирике Киево-Печерской лавры, получившем подозрение

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2022, 12:10
Спал в гробу. Глава СБУ рассказал о клирике Киево-Печерской лавры, получившем подозрение - Фото
Василий Малюк (скриншот с видео)

И. о. главы СБУ Василий Малюк сообщил, что во время последнего обмена пленными в Россию отправился священнослужитель, корректировавший огонь по мирным кварталам в Луганской области. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы. Относительно песни о "матушке-Руси" в Киево-Печерской лавре один священник получил подозрение. Об этом Малюк рассказал в интервью Наталье Мосейчук.

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"Мы должны вычистить всю ту среду вражеских кротов в рясах. Всю, без вариантов. У нас нет никакого предвзятого отношения. Но если человек в рясе и с кадилом — это не смягчающее обстоятельство при совершении преступления, как и не отягчающее", – сказал Малюк.

Он привел пример "корректировщика в рясе, которого вчера поменяли". По словам Малюка, он корректировал огонь врага по мирным кварталам в Луганской области. Злоумышленник получил приговор суда – 12 лет лишения свободы. "Мы его поменяли, он уже поехал к врагу, подтвердив, кстати, свою принадлежность к их спецслужбам", – сообщил руководитель СБУ.

Малюк также сказал, что по делу о песне о "пробуждении матушки-Руси" во время службы в Киево-Печерской лавре один священнослужитель получил подозрение. "Кстати, он такой интересный персонаж... Он даже спал в гробу и так далее... Довольно такой колоритный", – рассказал руководитель СБУ.

  • 12 ноября в соцсетях появились видео из храма в лавре, на котором прихожане поют "Колокол плывет, плывет над Россией, пробуждается матушка-Русь". В СБУ пообещали не оставить инцидент без реакции.
  • 14 ноября в лавре признали, что там пели песню о "матушке-Руси", но утверждают, что это якобы была инициатива прихожан. Священник, который вел службу, был отстранен.
  • СБУ открыла производство по этому случаю.
Вадим Ребрина
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упц мп сбу киево-печерская лавра Василий Малюк
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