Специальный корреспондент LIGA.net получила отличие главнокомандующего ВСУ
Евгения Мазур, специальный корреспондент общественно-политической редакции LIGA.net, получила отличие Почетный нагрудный знак Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины "За содействие войску".
Этим отличием награждаются работники Вооруженных Сил Украины, волонтеры, работники оборонных предприятий, сотрудники научных и технических организаций, представители культурной, социальной, научной сфер за значительный вклад в развитие ВСУ; укрепление сотрудничества; популяризацию образа ВСУ.
Евгения в журналистике с 2008 года. В LIGA.net она специализируется на военной тематике и безопасности: помогает разобраться в сложных военных процессах, пишет аналитические материалы о ситуации на фронте, интервьюирует военных, разведчиков, международных экспертов и командование.
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