Спеціальна кореспондентка LIGA.net отримала відзнаку головнокомандувача ЗСУ

Євгенія в професії з 2008 року і з 2023 року працює в LIGA.net

Євгенія Мазур (Фото: facebook.com/mazur.evgenia)

Євгенія Мазур, спеціальна кореспондентка суспільно-політичної редакції LIGA.net, отримала відзнаку Почесний нагрудний знак Головнокомандувача Збройних Сил України "За сприяння війську".

Цією відзнакою нагороджуються працівники Збройних Сил України, волонтери, працівники оборонних підприємств, співробітники наукових і технічних організацій, представники культурної, соціальної, наукової сфер за значний внесок у розвиток ЗСУ; зміцнення співробітництва; популяризацію образу ЗСУ.

Євгенія в журналістиці з 2008 року. В LIGA.net вона спеціалізується на воєнній тематиці та безпеці: допомагає розібратися у складних військових процесах, пише аналітичні матеріали про ситуацію на фронті, бере інтерв’ю у військових, розвідників, міжнародних експертів та командування.

Фото: Євгенія Мазур/LIGA.net

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