Спеціальна кореспондентка LIGA.net отримала відзнаку головнокомандувача ЗСУ
Євгенія Мазур, спеціальна кореспондентка суспільно-політичної редакції LIGA.net, отримала відзнаку Почесний нагрудний знак Головнокомандувача Збройних Сил України "За сприяння війську".
Цією відзнакою нагороджуються працівники Збройних Сил України, волонтери, працівники оборонних підприємств, співробітники наукових і технічних організацій, представники культурної, соціальної, наукової сфер за значний внесок у розвиток ЗСУ; зміцнення співробітництва; популяризацію образу ЗСУ.
Євгенія в журналістиці з 2008 року. В LIGA.net вона спеціалізується на воєнній тематиці та безпеці: допомагає розібратися у складних військових процесах, пише аналітичні матеріали про ситуацію на фронті, бере інтерв’ю у військових, розвідників, міжнародних експертів та командування.
Читайте матеріали Євгенії Мазур:
Відставка Драпатого і призначення Мадяра: аналіз кадрових перестановок у ЗСУ
"99% – це не водолази". Як і чим Україна змогла знову вдарити по Керченському мосту
Малюк плете "Павутину". Як СБУ атакувала дронами аеродроми РФ і які наслідки це матиме