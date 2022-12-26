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Спецслужбы Польши: РФ демонизирует Запад, чтобы подавать свои преступления как "оборону"

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2022, 17:39
Спецслужбы Польши: РФ демонизирует Запад, чтобы подавать свои преступления как
Станислав Жарын (Фото - EPA)

Российские пропагандисты "демонизируют" Запад в своих медиа, чтобы оправдать военные преступления РФ и преподносить это как "оборонные" действия. Об этом заявил уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарын, передает PolskieRadio.

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Жарын заявил, что информационная активность России постоянно направлена ​​на Запад, и российские пропагандистские центры пытаются показать, что Запад – это зло, конфронтационная политика, стремление к войне, терпимость к двойным стандартам и русофобия.

Он подчеркнул, что подконтрольные Кремлю медиа годами ведут антизападную пропаганду, а в настоящее время она в основном встроена в контекст войны России против Украины.

Согласно тезисам России, отметил он, Запад поддерживает Украину и "бандеровцев из Киева", потому что с помощью "фашистов" он якобы косвенно хочет воевать против "миролюбивой Москвы".

"Кремль хочет убедить общественность в том, что проводимая в Украине "спецоперация" является необходимостью, проистекающей из ощущения окружения России и растущей угрозы со стороны Запада", – заявил представитель польских спецслужб.

Он добавил, что "демонизация" Запада Москвой позволяет россиянам оправдать преступную деятельность Москвы, которая представлена ​​как "оборонительная" акция.

  • Российская пропаганда продолжает системную кампанию по нагнетанию лжи о якобы "агрессивных планах Польши", заявил Жарын.
  • Жарын уверен, что не только Путин несет ответственность за агрессивный империализм России, и ее политика не изменится, даже если в Кремле произойдут перестановки. 
Оксана Житнюк
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война пропаганда станислав жарын
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