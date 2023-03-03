Спикер Белого дома на брифинге назвала Россию "российской народной республикой" – видео

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге, анонсируя встречу президента США Джо Байдена с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, предположительно, оговорилась, назвав Россию "российской народной республикой".

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"Они также обсудят другие международные проблемы, в том числе совместный ответ на вызовы российской народной республики", – сказала Жан-Пьер.

21 февраля 2022 года российский диктатор Владимир Путин признал "независимыми республиками" захваченные Россией территории Донбасса, которые сами себя называют "донецкая народная республика" и "луганская народная республика". В Украине эти образования признаны террористическими организациями.

Вадим Ребрина

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