Спонсор террористов ЛДНР Малофеев обходил санкции ЕС и США – OCCRP
Российский олигарх и спонсор террористических организаций ЛНР и ДНР Константин Малофеев использовал кипрские офшоры, чтобы обойти санкции США и ЕС. Об этом сообщило объединение журналистов-расследователей OCCRP со ссылкой на документы.
В 2005 году Малофеев начал сотрудничать с кипрской юридической фирмой MeritServus. Она зарегистрировала для олигарха на Кипре компанию Tinello Investments Limited.
MeritServus владела компанией до 2017 года на основе соглашения о доверительном управлении. Фактически компания принадлежала Малофееву, но в документах его имя не фигурировало, пишет OCCRP.
В 2014 году США и ЕС ввели санкции против Малофеева. Однако к 2017 году фирма MeritServus оформляла документы для него. Благодаря таким услугам компании и фирмы Малофеева могли передавать друг другу кредиты, обращают внимание журналисты-расследователи.
Как отмечает OCCRP со ссылкой на экспертов, кредитные операции могут означать, что MeritServus и кипрская компания Малофеева нарушали санкции.
12 апреля 2023 года Великобритания включила MeritServus и ее управляющего директора в санкционный список из-за связи с российским олигархом Романом Абрамовичем.
- Малофеев владеет российской пропагандистской медиагруппой "Царьград". Он попал под санкции США и ЕС в 2014 году за поддержку аннексии Крыма и спонсирование террористов ЛДНР.
- 3 февраля 2023 г. генпрокурор США сообщил о передаче арестованных активов Малофеева в пользу Украины.
- 13 апреля ЕС ввел санкции против российской террористической организации Группа Вагнера.
Читайте также: Оксана Марченко попала под британские санкции
Комментарии