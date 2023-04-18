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Спонсор террористов ЛДНР Малофеев обходил санкции ЕС и США – OCCRP

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 18:57
Спонсор террористов ЛДНР Малофеев обходил санкции ЕС и США – OCCRP - Фото
Константин Малофеев (скриншот)

Российский олигарх и спонсор террористических организаций ЛНР и ДНР Константин Малофеев использовал кипрские офшоры, чтобы обойти санкции США и ЕС. Об этом сообщило объединение журналистов-расследователей OCCRP со ссылкой на документы.

В 2005 году Малофеев начал сотрудничать с кипрской юридической фирмой MeritServus. Она зарегистрировала для олигарха на Кипре компанию Tinello Investments Limited.

MeritServus владела компанией до 2017 года на основе соглашения о доверительном управлении. Фактически компания принадлежала Малофееву, но в документах его имя не фигурировало, пишет OCCRP.

В 2014 году США и ЕС ввели санкции против Малофеева. Однако к 2017 году фирма MeritServus оформляла документы для него. Благодаря таким услугам компании и фирмы Малофеева могли передавать друг другу кредиты, обращают внимание журналисты-расследователи.

Как отмечает OCCRP со ссылкой на экспертов, кредитные операции могут означать, что MeritServus и кипрская компания Малофеева нарушали санкции.

12 апреля 2023 года Великобритания включила MeritServus и ее управляющего директора в санкционный список из-за связи с российским олигархом Романом Абрамовичем.

  • Малофеев владеет российской пропагандистской медиагруппой "Царьград". Он попал под санкции США и ЕС в 2014 году за поддержку аннексии Крыма и спонсирование террористов ЛДНР.
  • 3 февраля 2023 г. генпрокурор США сообщил о передаче арестованных активов Малофеева в пользу Украины.
  • 13 апреля ЕС ввел санкции против российской террористической организации Группа Вагнера.

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Артем Джеріпа
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