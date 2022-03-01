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Справедливые переговоры могут быть, когда Россия перестанет бомбить Украину – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 00:46

Россия пытается давить на Украину: обстреливает украинскую территорию во время переговоров. Справедливых переговоров в таких условиях не будет, заявил в обращении президент Владимир Зеленский.

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Он отметил, что переговоры происходили на фоне бомбардировки и обстрелов украинской территории.

"Было видно синхронизацию обстрелов с переговорным процессом. Я считаю, что таким нехитрым способом Россия пытается давить. Не теряйте время (россияне, – ред.). Тактику такую мы не воспринимаем", – сказал он.

Зеленский подчеркнул: справедливые переговоры могут быть, когда одна сторона не бьет по другой реактивной артиллерией именно в момент переговоров.

Он добавил, что на переговорах пока нет результата, который хотела бы получить Украина.

"Россия заявила свою позицию, от нас прозвучали встречные пункты, чтобы завершить войну. Некоторые сигналы мы получили. Когда делегация вернется в Киев, проанализируем услышанное и тогда будем определяться, как переходить ко второму раунду переговоров", – подытожил президент.

 

Марк Сировой
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Владимир Зеленский переговоры война владимир путин
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