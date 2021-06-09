Спустя 14 лет. Украина полностью вывела военный контингент из Афганистана – фото
21 украинский военный из состава тренировочно-совещательной Миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане покинул страну. Об этом сообщается в Facebook Генштаба Украины.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
Таким образом, Украина осуществила плановое возвращение группы войск – решение о завершении Миссии было принято НАТО 14 апреля 2021 года.
Украинский персонал в Афганистане выполнял обязанности на должностях штабных офицеров в штабе Миссии, а также вел инженерную разведку путей движения, объектов и местности. Кроме того, как отмечают в Генштабе, военные занимались разминированием и обезвреживанием взрывоопасных предметов, вели дежурство в составе сил сводного отряда быстрого реагирования.
- В ноябре 2020 года США начали поэтапный вывод войск из Афганистана.
- В апреле 2021-го президент США Джо Байден отдал приказ о полном выводе войск к 11 сентября. Позже военные заявили, что они могут завершить вывод к лету.
Читайте также: Байден закончит самую продолжительную войну в истории США. И в этом огромный риск
Комментарии