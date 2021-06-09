Спустя 14 лет. Украина полностью вывела военный контингент из Афганистана – фото

21 украинский военный из состава тренировочно-совещательной Миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане покинул страну. Об этом сообщается в Facebook Генштаба Украины.

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Таким образом, Украина осуществила плановое возвращение группы войск – решение о завершении Миссии было принято НАТО 14 апреля 2021 года.

Украинский персонал в Афганистане выполнял обязанности на должностях штабных офицеров в штабе Миссии, а также вел инженерную разведку путей движения, объектов и местности. Кроме того, как отмечают в Генштабе, военные занимались разминированием и обезвреживанием взрывоопасных предметов, вели дежурство в составе сил сводного отряда быстрого реагирования.

СПРАВКА. В 2007 году третий президент Украины . В 2007 году третий президент Украины Виктор Ющенко подписал указ, которым разрешил участие в международном операции НАТО в Афганистане контингента из 10 военнослужащих Украины. После количество военных ВСУ возросло до 21 в 2010-м, 30 – в 2013-м. К концу 2014-го численность украинского контингента в Афганистане была уменьшена с 30 до 10 военнослужащих. В 2015 году, после прекращения операции НАТО, пятый президент Петр Порошенко утвердил численность украинского контингента в Афганистане в размере 30 военнослужащих, позже количество сократили до 21 человека. С 2014-го по 2021-ый военные Украины принимали участие в тренировочно-совещательной Миссии НАТО "Решительная поддержка".

В ноябре 2020 года США начали поэтапный вывод войск из Афганистана.

В апреле 2021-го президент США Джо Байден отдал приказ о полном выводе войск к 11 сентября. Позже военные заявили, что они могут завершить вывод к лету.

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Станислав Стороженко

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