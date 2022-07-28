Сработал страх санкций. Филиппины отменили сделку по закупке российских вертолетов – AP

Правительство Филиппин отменило сделку по закупке российских вертолетов из-за опасений возможных санкций США. Об этом сообщает Assosiated Press со ссылкой на заявление филиппинских официальных лиц.

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Филиппины отказываются от покупки 16 военно-транспортных вертолетов Ми-17 и расторгнут соответствующий договор с Россией.

Бывший министр обороны Дельфин Лоренцана заявил, что в прошлом месяце он отменил сделку на 12,7 млрд песо ($227 млн ​​) по приобретению вертолетов, решение одобрил тогдашний президент Родриго Дутерте до истечения срока их полномочий 30 июня.

"Мы можем столкнуться с санкциями", – сказал AP Лоренцана, который в новом правительстве возглавил госагентство по преобразованию бывших военных баз в деловые центры.

Он добавил, что это решение было вызвано опасением вызвать недовольство Вашингтона.

По его словам, американские сотрудники службы безопасности знали о решении Манилы и могли предложить Филиппинам аналогичные тяжелые вертолеты.

Слова Лоренцана о риске санкций за покупку у России вертолетов подтвердил AP посол Филиппин в Вашингтоне Хосе Мануэль Ромуальдес.

Представитель филиппинского военного ведомства заявил AP, что сделка по вертолетам подвергнется "процессу расторжения" после того, как будет принято решение об ее отмене, поскольку контракт уже подписан.

Россияне могут подать апелляцию, но у филиппинского правительства мало возможностей для пересмотра решения, сказал чиновник, который говорил на условиях анонимности.

В соответствии с этим соглашением, которое было подписано в ноябре 2021 года, первая партия многоцелевых вертолетов должна была быть поставлена ​​российским Совтехноэкспортом примерно через два года.

Еще в марте 2022-го Лоренцана не видел причин для расторжения этого договора.

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Первый платеж по сделке Филиппины уже перевели – в январе. Что теперь будет с этими деньгами, пока неизвестно.

По словам филиппинских официальных лиц, вертолеты российского производства могли использоваться для боевых, поисково-спасательных операций и медицинской эвакуации – в стране часто бывают тайфуны и другие стихийные бедствия.

В марте Филиппины проголосовали "за" резолюцию Генассамблеи ООН, требующую немедленного прекращения нападения Москвы на Украину и вывода всех российских войск.

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Наталия Медведева

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