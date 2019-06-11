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11.06.2019, 17:45

Среди прибывших из Донбасса заключенных есть завербованные: видео

Среди прибывших из Донбасса заключенных есть завербованные: видео - Фото
Скриншот с видео

После освобождения из мест лишения свободы заключенные должны были собирать для "МГБ ЛНР" информацию о ВСУ

В СБУ заявляют, что среди заключенных, переданных боевиками с оккупированных территорий, выявили завербованных пророссийскими террористами лиц. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что условием перемещения осужденных из ОРДЛО в исправительные учреждения на контролируемой украинскими властями территории было подписание обязательства о негласном сотрудничестве с террористами.

После освобождения из мест лишения свободы заключенные должны были собирать для "МГБ ЛНР" информацию о местах дислокации, составе и маршрутах передвижения украинских воинских подразделений.

"Чтобы принудить узников к противоправной деятельности пророссийские террористы прибегают к методам физического и психологического давления, создают им невыносимые условия содержания", - говорится в сообщении.

По свидетельствам осужденных, особенно жестоким издевательствам подвергают лиц, которые не являются уроженцами Донецкой и Луганской областей и открыто заявляют о своей проукраинской позиции.

В мае боевики передали Украине 60 заключенных, которые отбывали наказание в Луганской области.

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Теги: сбу, заключенный, лнр
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