Среди прибывших из Донбасса заключенных есть завербованные: видео

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В СБУ заявляют, что среди заключенных, переданных боевиками с оккупированных территорий, выявили завербованных пророссийскими террористами лиц. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что условием перемещения осужденных из ОРДЛО в исправительные учреждения на контролируемой украинскими властями территории было подписание обязательства о негласном сотрудничестве с террористами.

После освобождения из мест лишения свободы заключенные должны были собирать для "МГБ ЛНР" информацию о местах дислокации, составе и маршрутах передвижения украинских воинских подразделений.

"Чтобы принудить узников к противоправной деятельности пророссийские террористы прибегают к методам физического и психологического давления, создают им невыносимые условия содержания", - говорится в сообщении.

По свидетельствам осужденных, особенно жестоким издевательствам подвергают лиц, которые не являются уроженцами Донецкой и Луганской областей и открыто заявляют о своей проукраинской позиции.

В мае боевики передали Украине 60 заключенных, которые отбывали наказание в Луганской области.