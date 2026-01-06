Среди вертолетов, которые Украина купит у США, есть те, что били по Венесуэле

Вертолет AH-1Z Viper американской армии (Иллюстративное фото: Bruce Omori / EPA)

Среди моделей вертолетов, которые американская корпорация Bell Flight готова продавать Украине, есть та, что Вашингтон использовал во время военной операции в Венесуэле. Это следует из интервью LIGA.net с руководителем отдела международных продаж и стратегии компании Филом Файксом.

Журналистка спросила его относительно сообщений о том, что Bell готова поставлять Украине вертолеты, и уточнила, о каком количестве таких машин идет речь.

"Это опять же вопрос к правительствам Украины и США, они будут определять, какой будет программа для Украины. Они будут иметь конкретные цифры. Сейчас речь идет о боевом вертолете AH-1Z Viper и нашем многоцелевом вертолете UH-1YANKE (Venom)", – ответил Файкс.

Американские ударные вертолеты AH-1Z Viper попали на видео с американской операции в Венесуэле: на записях вертолеты наносили удары и маневрировали над столицей страны Каракасом без видимого сопротивления. Киев готовится закупать такие вертолеты для обновления своего авиапарка.