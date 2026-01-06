Серед гелікоптерів, які Україна купить у США, є такі ж, що били по Венесуелі

Посадовець Bell підтвердив, що йдеться про продаж Україні гелікоптерів AH-1Z Viper та UH-1YANKE (Venom)

Гелікоптер AH-1Z Viper американської армії (Ілюстративне фото: Bruce Omori / EPA)

З-поміж моделей гелікоптерів, які американська корпорація Bell Flight готова продавати Україні, є та, що Вашингтон використовував під час військової операції у Венесуелі. Це випливає з інтерв'ю LIGA.net з керівником відділу міжнародних продажів і стратегії компанії Філом Файксом.

Журналістка запитала його стосовно повідомлень про те, що Bell готова постачати Україні вертольоти, і уточнила, про яку кількість таких машин ідеться.

"Це знову ж таки питання до урядів України та США, вони визначатимуть, якою буде програма для України. Вони матимуть конкретні цифри. Наразі йдеться про бойовий вертоліт AH-1Z Viper і наш багатоцільовий вертоліт UH-1YANKE (Venom)", – відповів Файкс.

Американські ударні гелікоптери AH-1Z Viper потрапили на відео з американської операції у Венесуелі: на записах гвинтокрили завдавали ударів й маневрували над столицею країни Каракасом без видимого опору. Київ готується закупати такі вертольоти для оновлення свого авіапарку.