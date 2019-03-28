США анонсировали новые меры против России в связи с Украиной

Майк Помпео (фото - EPA)

В ближайшем будущем США объявят о новых, совместных с НАТО, дополнительных мерах против России в связи с ситуацией в Украине. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео, пишет Reuters.

"На следующей неделе, надеюсь... мы сможем объявить об еще одной серии мер, которые мы совместно предпримем (против Москвы - ред.)", - сказал он.

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Помпео подчеркнул, что Вашингтон мог бы сделать больше, чтобы дать ответ действиям Кремля в Украине.

15 марта США объявили о расширении санкций против России. Вслед за ними о новых санкциях объявила Канада, причем в список попали глава Роснефти Игорь Сечин, глава ВТБ Андрей Костин, а также компании МИГ, Сухой и Туполев.

Кроме того, Евросоюз ввел санкции против восьми граждан России, причастных к захвату и аресту украинских моряков в Черном море.