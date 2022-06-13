США готовы дать Украине все ей необходимое для успеха в войне – Остин

США готовы предоставить все необходимое, чтобы помочь Украине добиться успеха в войне, которую ведет против нее Россия. Об этом на брифинге сказал глава Минобороны Соединенных Штатов Ллойд Остин, сообщает пресс-служба Пентагона.

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Журналист отметил, что Украина уступает в вооружении российской армии. "Цель США по-прежнему состоит в том, чтобы помочь Украине выиграть в войне и ослабить Россию в военном отношении?" – спросил он. Корреспондент также напомнил запрос Банковой о предоставлении помощи, включающей тысячу гаубиц и 300 РСЗО. "Что США готовы предоставить на данный момент в военном отношении?" – задал он еще один вопрос.

"Ну, во-первых, США готовы предоставить все и помочь Украине добиться успеха", – ответил Остин.

Он также сказал, что у США есть партнеры по всему миру, "которые готовы реально помочь Украине". По словам Остина, Соединенные Штаты поставили Украине 155 гаубиц. "Но и другие страны предоставили 155 гаубиц", – сказал он.

"И поэтому мы продолжим работать над тем, чтобы получить как можно больше и как можно быстрее, чтобы помочь им добиться успеха. И мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что мы помогаем им и даем то, что необходимо для защиты их суверенной территории..." – сказал Остин.

Сегодня представитель Интернационального легиона ВСУ Дамьен Магру раскритиковал "чувство самоуспокоенности" западных партнеров Украины, заявив, что стране нужно гораздо больше поддержки, чтобы остановить вторжение России.

Вадим Ребрина

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