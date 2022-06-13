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В Интернациональном легионе ВСУ раскритиковали "чувство самоуспокоенности" Запада

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2022, 18:34
В Интернациональном легионе ВСУ раскритиковали
Скриншот с видео

Представитель Интернационального легиона ВСУ Дамьен Магру раскритиковал "чувство самоуспокоенности" западных партнеров Украины, заявив, что стране нужно гораздо больше поддержки, чтобы остановить вторжение России. Об этом военный сказал сегодня на пресс-конференции, сообщает CNN.

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"Наших западных партнеров, похоже, охватило определенное чувство самоуспокоенности, что тех поставок оружия, которые уже были реализованы, достаточно Украине для победы в войне", — сказал Магру.

"Нет! Они не дают ничего, что позволило бы нам победить россиян на поле боя", – продолжил он, добавив, что Украине крайне не хватает дальнобойной артиллерии.

"Пожалуйста, продолжайте поставлять тяжелую артиллерию, системы тяжелого вооружения, ракеты дальнего действия, противокорабельные ракеты. Все это необходимо сегодня на поле боя. Это было нужно еще вчера. Чем дольше мы ждем, тем больше будет смертей. И эти смерти будут не только украинских Вооруженных сил, но и наших легионеров", – отметил он.

  • В Минобороны сообщили, что Интернациональный легион воюет в самых горячих точках фронта.
  • 4 июня в боях с российскими оккупантами погибли четверо легионеров – граждане Германии, Нидерландов, Австралии и Франции. 

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Вадим Ребрина
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ВСУ оружие запад Интернациональный легион
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