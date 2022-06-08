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США и партнеры работают над поставкой Украины противокорабельных ракет – Голос Америки

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08.06.2022, 04:15
США и партнеры работают над поставкой Украины противокорабельных ракет – Голос Америки - Фото
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Соединенные Штаты, их союзники и партнеры работают над поставками в Украину противокорабельных ракет для усиления ее прибрежной обороны. Об этом сообщил чиновник Белого дома в ответ на запрос украинской службы Голоса Америки.

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"Мы поддерживаем Украину и работаем, чтобы помочь ей улучшить ее прибрежную оборону. В рамках этих усилий мы предоставляем Украине беспилотные суда береговой охраны. Мы также сотрудничаем с союзниками и партнерами по предоставлению Украине противокорабельных ракет и систем. Мы каждый день постоянно общаемся с украинцами по поводу их потребностей", – сказал чиновник Белого дома.

Он добавил, что США является крупнейшим поставщиком помощи оборонного назначения Украине, и "в дальнейшем будет мировым лидером в предоставлении крупнейшей в истории помощи Украине в сфере безопасности".

  • 23 мая сообщалось, что Дания согласилась предоставить Украине пусковую установку Harpoon и противокорабельные ракеты.
  • 2 июня стало известно, что Швеция отправит в помощь Украине противокорабельные ракеты.
Наталия Медведева
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противокорабельные ракеты военная помощь
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