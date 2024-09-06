США и Украина готовятся заменить комплексы С-300 и ракеты класса "воздух-воздух"

Ллойд Остин (Фото: EPA)

США и Украина при содействии нескольких европейских компаний сейчас разрабатывают замену зенитно-ракетным комплексам С-300 и ракетам Р-27. Об этом на заседании Рамштайн 6 сентября сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Тем временем США при содействии ряда европейских компаний совместно с Украиной разрабатывают и создают замену зенитно-ракетному комплексу С-300, а также ракете класса "воздух-воздух" Р-27", — сказал он.

В добавок к этому США выделили свыше $200 млн, чтобы закупить компоненты для производства беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Украине, которые уже развернуты.

"По сути, наши национальные директора по вооружениям работают совместно с коалициями по возможностям, чтобы удовлетворить эти потребности и ускорить поставки. Поэтому я с нетерпением жду обсуждения путей укрепления украинской оборонно-промышленной базы, а также нашей собственной и союзников", – сказал Остин.

Он добавил, что союзники должны уже сейчас усилить свою поддержку Украины, так как в преддверии зимы Россия только наращивает атаки. Украина должна продолжать наращивать собственное производство оружия и союзники уже поддерживают эти процессы.

"Это критическое время имеет существенное значение, особенно с приближением зимы, и мы все должны усилить нашу поддержку и сделать это быстро", – резюмировал глава Пентагона.

СПРАВКА. С-300 – зенитно-ракетный комплекс, разработанный в СССР. Обладает рядом модификаций, часть которых была разработана уже в России после распада Советского Союза. В зависимости от модификации ЗРК и типа применяемых ракет, дальность стрельбы может составлять до 300 км.



Комплексы С-300 официально находятся на вооружении в России, Украине, Азербайджане, Алжире, Армении, Болгарии, Беларуси, Иране, Казахстане, Китае, Кипре и Сирии.



Р-27 – это управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности, разработанная в СССР. Способна перехватывать самолеты, БпЛА и крылатые ракеты как в дальнем, так и в ближнем бою. Есть шесть разных модификаций.



Поражает цели на высоте от 20 м до 25 км с максимальным превышением (принижением) 10 км при скорости целей до 3500 км/ч. Этими ракетами оснащены самолеты МиГ, Су и другие.

24 августа стало известно, что Украина производит собственную ракету-дрон "Паляниця". Ею уже был нанесен удар по армии РФ.

США в конце августа заключили контракт на производство Javelin на $1,3 млрд. Часть вооружения дадут Украине.

Читайте также: Минстратегпром: У Украины есть мощности для производства до трех миллионов дронов в год