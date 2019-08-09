США и Украина запускают совместный ядерный проект: фото

Валерий Чалый (фото - LIGA.net)

В Вашингтоне начат проект сотрудничества между Украиной и США по исследованиям в области современной ядерной науки и инженерии. Об этом сообщает Посольство Украины в США в Facebook.

Открывая конференцию, посол Украины в США Валерий Чалый обратился к представителям ведущих украинских и американских университетов и федеральных агентств США, подчеркнув важность развития украинского-американских отношений в ядерной сфере, в частности, в обмене знаниями и технологиями для безопасного и эффективного использования мирного атома.

Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Чалый отметил, что сегодня Украина имеет большой потенциал и специалистов в ядерной сфере, готовых применять свои умения для реализации совместных с американскими партнерами проектов.

Валерий Чалый (фото - facebook.com/ukr.embassy.usa)

Посольство Украины в США представило выставку "50 изобретений, которые Украина подарила миру", которую можно увидеть в одном из ведущих учебных заведений США - Университете Джорджа Вашингтона.

резидент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. 25 июля 2019 года п

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