США напомнили об украинцах в оккупации в день выборов

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В день голосования необходимо не забывать о тех украинцах, которые не могут принять участие в выборах президента, поскольку находятся на оккупированных территориях на в Донбассе и в Крыму. Об этом заявил конгрессмен-республиканец Джон Шимкус, который сейчас находится в Киеве с американской миссией наблюдателей на втором туре голосования, сообщает Голос Америки.

"Украинцы имеют право выбрать своего следующего президента. Это очень увлекательно. Демократия в действии. Один человек - один голос. Плохая новость в том, что 12% украинцев не смогут проголосовать, потому что они на оккупированных территориях. Мы должны думать об этом. Конечно, мы бы хотели, чтобы вся страна могла голосовать ", - отметил Шимкус.

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21 апреля в день проведения второго тура выборов президента Украины количество людей, желающих пересечь линию разграничения в Станице Луганской, отмечается на том же уровне, что во время первого тура, 31 марта.



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