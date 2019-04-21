Второй тур: что происходит на линии разграничения в Донбассе

Фото: LIGA.net

В день проведения второго тура выборов президента Украины людей, желающих пересечь линию разграничения в Станице Луганской, отмечается на том же уровне, что во время первого тура, 31 марта. Об этом LIGA.net сообщила cегодня спикер Лисичанского погранотряда Нелля Доценко.



"Никаких провокаций нет, все спокойно", - отметила Доценко. По ее словам, зафиксировано на 10% меньше людей по сравнению с прошлой неделей, а в целом уменьшение потока идет по сравнению с будними днями на 60%.

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По словам источников LIGA.net, утром местных жителей было много на блокпостах боевиков.

"Людей было много, около 50-60 человек (из Луганска, - ред.). именно на линии разграничения. Блокпост прошел без проблем, взяли у меня паспорт, посмотрели и все. Никаких вопросов не задавали, угроз не было", - сказал луганчанин, который пересекал линию разграничения для того, чтобы проголосовать в Станице Луганской.

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По словам луганчанки Марины, украинские пограничники пропускали очень быстро.

Она добавила, что на участке голосования около 10:00 в Станице Луганской людей было немного. "Очереди никакой нет, тишина и покой, есть отдельная очередь для переселенцев. Мне выдали бюллетень без всяких проблем", - уточнила она.

31 марта в день проведения первого тура выборов президента Украины людей, желающих пересечь линию разграничения в Станице Луганской, отмечалось немного по сравнению с будними днями.

Ранее сообщалось, что проголосовали также кандидат в президенты Владимир Зеленский, спикер Рады Андрей Парубий и президент Петр Порошенко.

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