Порошенко проголосовал на выборах президента: фото, видео

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Вместе с семьей он проголосовал на участке в столичном Доме офицеров

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Действующий президент и кандидат на этот пост Петр Порошенко проголосовал на президентских выборах, сообщает корреспондент LIGA.net.

Вместе с семьей он проголосовал на участке в столичном Доме офицеров. 

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"Главное, чтобы во время голосования думали, потому что не смешно. Сначала может и быть смешно, но потом главное, чтобы не было больно…Очень важно не потерять страну", - сказал он журналистам. Президент подчеркнул, что необходимо сохранить те приобретения, которые Украина получила за предыдущие пять лет.

Ранее сообщалось, что проголосовали также кандидат в президенты Владимир Зеленский и спикер Рады Андрей Парубий.

Фото, видео - Юрий Смирнов/LIGA.net

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Теги: Петр Порошенко, выборы
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